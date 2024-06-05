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Создаём гармоничный цветник: названы оптимальные растения для посадки — советы ландшафтного дизайнера

Ландшафтный дизайнер Ольга Платонова рассказала, как создать гармоничный цветник

Садоводство » Советы

Цветник является одним из самых важных акцентов и любимых мест в саду. О том, на что обратить внимание при его создании, рассказали известная ведущая программы "Дачные феи", садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Платонова.

Ландшафтный дизайнер Ольга Платонова рассказала, как создать гармоничный цветник
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Специалист отметила, выбор оформления цветника зависит от его типа, будь то клумба, миксбордер или бордюр. В каждом случае требуются соответствующие растения.

Для создания гармоничной клумбы Платонова советует высаживать однолетники.

"Однолетние растения цветут долго, практически всё лето, то есть от начала лета до заморозков. Поэтому это самый оптимальный вариант, " — рассказала садовод в беседе с NewsInfo. Ru.

Специалист рекомендует такие неприхотливые цветы, как тагетес, бегония вечноцветущая и алиссум медовый. Они неприхотливы и порадуют ярким цветением.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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