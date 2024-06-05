Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут

Как избавиться от муравьёв на пионах?

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Почти каждый, кто выращивает пионы, сталкивается с проблемой нашествия муравьев на эти растения. Если не принять меры по борьбе с этими насекомыми своевременно, они могут быстро захватить пионы и нанести им серьёзный вред, лишив их естественной красоты.

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Муравьи размножаются очень быстро, поэтому обнаружив их на пионах, необходимо немедленно приступить к борьбе с ними.

Опытные садоводы часто рекомендуют бороться с муравьями с использованием химических средств, но есть и народные методы, которые также дают хорошие результаты. Главное — действовать систематично и поэтапно:

Основным шагом в борьбе с муравьями является уничтожение их гнезда. Для этого отлично подходит обычная горячая зола.

Разрыхлите почву вокруг растения и найдите муравейник. Разрушьте его и засыпьте углями, аккуратно, чтобы не повредить корни.

После уничтожения муравейника опрыскайте растение отваром из лаврового листа.

Для большей эффективности натрите основание стебля растения нашинкованным чесноком.