Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут

Почти каждый, кто выращивает пионы, сталкивается с проблемой нашествия муравьев на эти растения. Если не принять меры по борьбе с этими насекомыми своевременно, они могут быстро захватить пионы и нанести им серьёзный вред, лишив их естественной красоты.
Муравьи размножаются очень быстро, поэтому обнаружив их на пионах, необходимо немедленно приступить к борьбе с ними.
Опытные садоводы часто рекомендуют бороться с муравьями с использованием химических средств, но есть и народные методы, которые также дают хорошие результаты. Главное — действовать систематично и поэтапно:
Основным шагом в борьбе с муравьями является уничтожение их гнезда. Для этого отлично подходит обычная горячая зола.
Разрыхлите почву вокруг растения и найдите муравейник. Разрушьте его и засыпьте углями, аккуратно, чтобы не повредить корни.
После уничтожения муравейника опрыскайте растение отваром из лаврового листа.
Для большей эффективности натрите основание стебля растения нашинкованным чесноком.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.