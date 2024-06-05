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Держать или не держать драцену дома? Ответы в народных поверьях

Драцена в доме: что обещают народные приметы?

2:53
Садоводство » Комнатные цветы

Драцена - один из самых популярных и востребованных комнатных растений. Его декоративные качества, неприхотливость и способность очищать воздух в помещении - вот лишь несколько причин, по которым многие владельцы квартир и домов заводят у себя это экзотическое растение. Но что говорит народная мудрость о драцене? Стоит ли держать этот цветок в доме и какие приметы с ним связаны?

Драцена в доме: что обещают народные приметы?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что означает драцена по народным поверьям?

В народе драцену издревле почитали как один из "сильных" цветков, наделенных особыми свойствами. Согласно славянским традициям, драцена способна:

  • притягивать в дом благополучие и достаток. Считается, что этот цветок приносит финансовое благосостояние в семью;
  • очищать энергетику помещения. Драцена поглощает отрицательную энергию и защищает жильцов от негативных влияний;
  • предупреждать неприятности и беды. Растение "предупреждает" хозяев о возможных проблемах, резко меняя свой внешний вид;
  • сохранять мир и гармонию в доме. Драцена укрепляет семейные узы, способствует взаимопониманию между людьми.

Однако существуют и менее приятные приметы, касающиеся этого растения:

  • увядание драцены считается плохим знаком, предвещающим неприятности в семье;
  • если цветок внезапно начинает желтеть или ронять листья - это может означать наличие в доме негативной энергетики или порчи;
  • резкое расщепление листьев драцены трактуется как признак грядущих конфликтов или ссор;

Как правильно ухаживать за драценой?

Чтобы минимизировать негативные проявления, связанные с драценой, и максимально использовать ее положительные свойства, необходимо правильно за ней ухаживать:

  • регулярно поливать и опрыскивать растение, не допуская пересыхания;
  • периодически проводить профилактическую обработку от вредителей;
  • обеспечивать достаточное количество света, поворачивая растение к солнцу;
  • проводить своевременную пересадку в более просторные горшки;
  • удалять увядшие или поврежденные листья.

Кроме того, важно правильно расположить драцену в квартире или доме. Лучшие места для нее - углы помещений, где она будет аккумулировать положительную энергию. Следует избегать подоконников, сквозняков и мест, где на растение будут падать прямые солнечные лучи.

Как видите, драцена - неоднозначное во многих отношениях растение. Ее можно считать помощником и хранителем домашнего очага, но при неправильном уходе и расположении она способна принести и неприятности. Поэтому, прежде чем заводить драцену, тщательно изучите все нюансы ухода и народные приметы, связанные с этим декоративным растением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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