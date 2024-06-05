Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения

Секрет двойного урожая клубники: правильное мульчирование в июне

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника - одна из самых популярных и любимых ягод. Её сладкие, душистые плоды - это настоящее лакомство. Однако достичь максимальной урожайности не так просто, ведь за этой капризной культурой требуется особый уход. Один из важных секретов двойного урожая клубники кроется в правильном мульчировании растений в июне.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зачем нужно мульчировать клубнику?

Мульчирование - это укрытие почвы вокруг кустов клубники различными материалами. Эта простая агротехническая операция приносит множество преимуществ:

сохранение влаги в почве. Мульча препятствует быстрому испарению воды и поддерживает оптимальную влажность грунта, что особенно важно в жаркие летние месяцы;

подавление роста сорняков. Мульчирующий слой не дает сорным травам прорастать и вступать в конкуренцию с полезными растениями;

защита плодов от загрязнения. Ягоды клубники не будут соприкасаться с землей и пачкаться;

сохранение тепла и питательных веществ. Мульча помогает поддерживать оптимальную температуру почвы и постепенно обогащать ее органическими веществами;

Какие материалы лучше всего подходят?

Существует множество вариантов подходящих материалов для мульчирования клубники. Наиболее эффективными считаются:

торф или перегной. Эти органические компоненты не только сохраняют влагу, но и обогащают почву полезными веществами;

солома или сено. Они создают рыхлый, воздухопроницаемый слой, препятствующий росту сорняков;

древесная щепа или опилки. Этот вариант мульчи также подавляет сорные травы и медленно разлагается, улучшая структуру грунта;

специальная садовая мульча. Современные магазины предлагают готовые решения - измельченные древесные волокна, кору или натуральные компоненты.

Когда и как правильно мульчировать клубнику?

Идеальное время для проведения этой процедуры - начало июня. В этот период клубника активно формирует урожай, поэтому ей необходимо обеспечить максимально комфортные условия. Толщина слоя мульчи должна быть около 5-7 см. Материал аккуратно распределяют вокруг каждого кустика, не допуская его попадания на листья или ягоды.

Дополнительные советы для двойного урожая

Помимо мульчирования, для получения высокого урожая клубники важно помнить и о других агротехнических приемах:

регулярный полив и внесение органических удобрений;

своевременная обрезка усов и больных/засохших листьев;

профилактическая обработка от вредителей и болезней.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы легко сможете получить два урожая клубники за сезон - ранний и поздний. Ваша земляничная грядка будет радовать вас вкусными, ароматными ягодами в течение всего лета!