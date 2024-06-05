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Дачные заботы и красота рук: 5 шагов к идеальному маникюру

Как уберечь ногти и кожу рук во время дачного сезона

2:16
Садоводство » Советы

Дачные хлопоты - это всегда большая нагрузка на руки. Постоянная работа в огороде, уборка, ремонты - все это негативно сказывается на состоянии ногтей и рук. Как же сохранить идеальный маникюр во время напряженного дачного сезона? Вот несколько советов, которые помогут вам защитить ваши ухоженные ручки.

Как уберечь ногти и кожу рук во время дачного сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Tiko Giorgadze domenika is licensed under CC0

Выбираем защитные перчатки

Самое главное - это защитить кожу рук от механических повреждений и воздействия агрессивных веществ. Поэтому в первую очередь необходимо надевать прочные хлопковые или резиновые перчатки во время любой работы, будь то прополка грядок или покраска забора. Это убережет ваши ногти и кутикулу от сколов, трещин и заусенцев.

Увлажняйте и питайте кожу

Чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи рук, регулярно используйте питательные и увлажняющие кремы. Наносите их не только на кожу, но и тщательно массируйте кутикулу. Также можно использовать специальные маски для рук 1-2 раза в неделю. Это поможет восстановить гладкость и эластичность кожи.

Укрепляйте ногти

Ногти становятся ломкими и слоятся из-за постоянных водных процедур и механического воздействия. Поэтому обязательно используйте специальные укрепляющие средства - лаки, сыворотки, кремы. Они сделают ваши ногти более прочными и устойчивыми к повреждениям.

Делайте перерывы в маникюре

Во время насыщенного дачного сезона лучше всего отказаться от наращивания или гель-лака. Натуральные ногти будут легче переносить нагрузки. Делайте перерывы в покрытии, давая ногтям отдых и возможность восстановиться.

Регулярно делайте лечебный маникюр

Каждые 2-3 недели делайте лечебный маникюр с использованием питательных масел, кремов и специальных процедур. Это поможет укрепить ногти и восстановить кожу рук.

Следуя этим несложным советам, вы сможете сохранить красоту и здоровье ваших рук даже в период активных дачных работ. Ухоженные ручки - это залог хорошего самочувствия и отличного настроения!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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