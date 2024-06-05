Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт сладкого соуса из кокоса и сахара: к блинчикам
Певица Zivert намекнула на беременность
Эксперты ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Как нужно стоять на гвоздях и не попасть к мошенникам?
Охлобыстин не хочет иметь никакого дела со Смольяниновым*
Экономика этих американских штатов оставляет желать лучшего
В Роскачестве посоветовали не пренебрегать чисткой памяти смартфона
Лондон признал, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии
В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai китайской сборки
Мышиный террор в компосте: как предотвратить нашествие?

Грызуны в компосте - решение проблемы раз и навсегда

2:49
Садоводство » Вредители и болезни

Компостная куча - важный элемент любого огорода или сада, позволяющий перерабатывать органические отходы в ценное удобрение. Однако нередко эта благородная цель омрачается нежелательными визитерами - полчищами мышей и крыс. Как избавиться от грызунов и не допустить их появления на компостной куче?

Почему грызуны облюбовывают компост?

Компостная куча - весьма привлекательное место для мышей и крыс по нескольким причинам:

1. Укрытие. Рыхлая, влажная и теплая структура компоста создает надежное убежище от хищников и неблагоприятных погодных условий.

2. Пища. Грызуны охотно питаются всевозможными органическими отходами, которыми наполнен компост - остатками пищи, фруктами, овощами и пр.

3. Гнездование. Мягкие органические материалы отлично подходят для устройства нор и гнезд грызунов, где они могут размножаться.

Таким образом, компостные кучи представляют собой идеальную среду обитания для мышей и крыс, если вовремя не принять меры по их предотвращению.

Как бороться с мышами и крысами в компосте?

Основные способы борьбы с грызунами в компостной куче:

1. Устройство надежных ограждений. Опоясывание компостной кучи проволочной сеткой, досками или другим прочным материалом не позволит грызунам проникнуть внутрь.

2. Регулярное перемешивание. Нарушение структуры компоста, его регулярное перемалывание или переворачивание усложняет грызунам создание нор и убежищ.

3. Использование отпугивающих средств. Некоторые растения (полынь, чеснок, лаванда) обладают отпугивающим эффектом для мышей и крыс. Их можно высаживать рядом с компостной кучей.

4. Применение ядов. Крайняя мера - использование ядохимикатов, специальных приманок или ловушек для уничтожения мышей и крыс. Но следует помнить о мерах безопасности.

5. Контроль за поступлением пищевых отходов. Регулярное перекапывание компостной кучи, отсутствие открытых пищевых приманок снижает привлекательность компоста для грызунов.

Помните, что профилактика появления мышей и крыс в компосте гораздо эффективнее, чем борьба с уже возникшей проблемой. Регулярно осматривайте компостную кучу, не допускайте накопления органических отходов и поддерживайте ее в чистом и структурированном состоянии.

Тогда ваш компост будет радовать только полезными микроорганизмами, а не нежелательными грызунами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Последние материалы
Грызуны в компосте - решение проблемы раз и навсегда
Как нужно стоять на гвоздях и не попасть к мошенникам?
Охлобыстин не хочет иметь никакого дела со Смольяниновым*
Экономика этих американских штатов оставляет желать лучшего
В Роскачестве посоветовали не пренебрегать чисткой памяти смартфона
Лондон признал, что Зеленский потерпел политическое поражение в Азии
В Россию по параллельному импорту привезли новый Nissan Qashqai китайской сборки
Парикмахер Левина опроверг два распространенных заблуждения о стрижке волос
Эксперты рассказали, как правильно использовать страховой полис за границей
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников