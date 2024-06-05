Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале
Кинологи назвали 3 вопроса, на которые надо ответить перед покупкой собаки
Пять инновационных гаджетов для эффективных тренировок дома
Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным
Испанские и французские фермеры перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах
Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом электриков
Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"
Продюсер оценил шансы Никиты Преснякова на успех в США
Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
Растения-"доноры" для улучшения структуры и питательности почвы

Растения, которые вернут жизнь вашему огороду

3:13
Садоводство » Вредители и болезни

Многие садоводы знают, что в процессе выращивания овощей и фруктов, почва постепенно истощается и теряет свое плодородие. Однако есть ряд растений, которые способны не только улучшать структуру и состав почвы, но и обогащать её необходимыми питательными веществами. Посадите их на своём огороде, и урожаи порадуют вас из года в год!

Растения, которые вернут жизнь вашему огороду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Сидераты - зеленые удобрения для почвы

К числу самых эффективных "помощников" в восстановлении почвы относятся сидеральные культуры. Это растения, которые специально выращиваются с целью их последующей заделки в землю в качестве естественного удобрения.

Наиболее популярные сидераты:

  • горчица белая или сарептская;
  • фацелия;
  • рожь озимая;
  • горох;
  • редька масличная;
  • люпин.

Все эти культуры обладают мощной и развитой корневой системой, которая улучшает структуру и аэрацию почвы. Кроме того, в процессе вегетации сидераты накапливают в себе большое количество азота, фосфора, калия и других полезных веществ. После их заделки в грунт эти питательные элементы высвобождаются и становятся доступными для последующих культур.

Бобовые - натуральные "азотные станции"

Особое место в обогащении почвы занимают бобовые растения. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями, они способны накапливать в своих тканях большое количество азота - важнейшего элемента питания для растений.

Посадите на огороде:

  • горох;
  • фасоль;
  • чечевицу;
  • люпин;
  • вику.

Эти культуры не только улучшают качество почвы, но и дают отличный урожай бобовых культур. После их уборки или заделки в грунт, оставшиеся в почве азотные соединения будут усвоены последующими растениями.

Травы-мульчеры - защита почвы от истощения

Ещё одна группа растений, которые способствуют повышению плодородия почвы - травы-мульчеры. Они образуют плотный травянистый покров, который защищает почву от эрозии, испарения влаги и перегрева.

Лучшие варианты:

  • газонные травы (овсяница, райграс, клевер);
  • люцерна;
  • клевер ползучий;
  • донник;
  • мятлик.

Эти растения развивают мощную корневую систему, рыхлят почву и увеличивают ее водопроницаемость. Срезая или скашивая их, мы получаем дополнительную органическую массу, которая перепревая, обогащает почву гумусом.

Используйте силу растений для восстановления почвы

Чтобы повысить плодородие вашего огорода, просто включите в севооборот описанные выше культуры. Правильное чередование сидератов, бобовых и мульчирующих трав позволит восстановить баланс элементов питания, улучшить структуру и водно-воздушный режим почвы.

Ваши растения будут получать максимум питательных веществ, а урожаи радовать высокой продуктивностью. Так что смело экспериментируйте с "зелёными помощниками" для своего огорода!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале
Кинологи назвали 3 вопроса, на которые надо ответить перед покупкой собаки
Пять инновационных гаджетов для эффективных тренировок дома
Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным
Испанские и французские фермеры перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах
Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом электриков
Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"
Продюсер оценил шансы Никиты Преснякова на успех в США
Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
Дефицит европейских автомобилей на вторичном рынке России: причины и последствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников