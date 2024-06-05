Растения-"доноры" для улучшения структуры и питательности почвы

Растения, которые вернут жизнь вашему огороду

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие садоводы знают, что в процессе выращивания овощей и фруктов, почва постепенно истощается и теряет свое плодородие. Однако есть ряд растений, которые способны не только улучшать структуру и состав почвы, но и обогащать её необходимыми питательными веществами. Посадите их на своём огороде, и урожаи порадуют вас из года в год!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Сидераты - зеленые удобрения для почвы

К числу самых эффективных "помощников" в восстановлении почвы относятся сидеральные культуры. Это растения, которые специально выращиваются с целью их последующей заделки в землю в качестве естественного удобрения.

Наиболее популярные сидераты:

горчица белая или сарептская;

фацелия;

рожь озимая;

горох;

редька масличная;

люпин.

Все эти культуры обладают мощной и развитой корневой системой, которая улучшает структуру и аэрацию почвы. Кроме того, в процессе вегетации сидераты накапливают в себе большое количество азота, фосфора, калия и других полезных веществ. После их заделки в грунт эти питательные элементы высвобождаются и становятся доступными для последующих культур.

Бобовые - натуральные "азотные станции"

Особое место в обогащении почвы занимают бобовые растения. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями, они способны накапливать в своих тканях большое количество азота - важнейшего элемента питания для растений.

Посадите на огороде:

горох;

фасоль;

чечевицу;

люпин;

вику.

Эти культуры не только улучшают качество почвы, но и дают отличный урожай бобовых культур. После их уборки или заделки в грунт, оставшиеся в почве азотные соединения будут усвоены последующими растениями.

Травы-мульчеры - защита почвы от истощения

Ещё одна группа растений, которые способствуют повышению плодородия почвы - травы-мульчеры. Они образуют плотный травянистый покров, который защищает почву от эрозии, испарения влаги и перегрева.

Лучшие варианты:

газонные травы (овсяница, райграс, клевер);

люцерна;

клевер ползучий;

донник;

мятлик.

Эти растения развивают мощную корневую систему, рыхлят почву и увеличивают ее водопроницаемость. Срезая или скашивая их, мы получаем дополнительную органическую массу, которая перепревая, обогащает почву гумусом.

Используйте силу растений для восстановления почвы

Чтобы повысить плодородие вашего огорода, просто включите в севооборот описанные выше культуры. Правильное чередование сидератов, бобовых и мульчирующих трав позволит восстановить баланс элементов питания, улучшить структуру и водно-воздушный режим почвы.

Ваши растения будут получать максимум питательных веществ, а урожаи радовать высокой продуктивностью. Так что смело экспериментируйте с "зелёными помощниками" для своего огорода!