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Как использовать банановую кожуру в качестве натурального удобрения

Банановая кожура - природный помощник для ваших растений

2:38
Садоводство » Советы

Мы часто выбрасываем кожуру от съеденных бананов, даже не задумываясь, что она может принести большую пользу садовым и комнатным растениям. Оказывается, в банановой кожуре содержится целый комплекс полезных питательных веществ, которые отлично подходят в качестве натурального удобрения.

Банановая кожура - природный помощник для ваших растений
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Какие вещества содержатся в банановой кожуре?

В состав банановой кожуры входят:

  • калий - важный элемент для крепкой корневой системы, формирования бутонов и плодов;
  • фосфор - стимулирует рост и развитие растений, повышает их устойчивость к стрессам;
  • магний - отвечает за синтез хлорофилла и улучшение общего состояния;
  • марганец, медь, железо - необходимые микроэлементы для полноценного питания;
  • аминокислоты и белки - способствуют активизации обменных процессов.

Таким образом, банановая кожура является природным, сбалансированным удобрением, богатым органическими и минеральными веществами. Ее можно использовать для подкормки самых разных растений.

Как сделать настой из банановой кожуры?

Для получения питательного настоя из банановой кожуры выполните несколько простых шагов:

  • возьмите кожуру от 3-4 бананов и измельчите ее блендером или ножом;
  • поместите измельченную кожуру в емкость и залейте 1 литром воды комнатной температуры;
  • накройте и оставьте настаиваться в течение 2-3 дней в темном прохладном месте;
  • процедите настой через мелкое сито, отжимая все соки из кожуры;
  • готовый настой разбавьте водой в пропорции 1:3 (1 часть настоя + 3 части воды).

Теперь раствор готов к применению!

Как использовать настой из банановой кожуры?

Полученный настой можно использовать для регулярной подкормки самых разных комнатных и садовых растений:

  • поливайте им почву вокруг корней 1 раз в 2-3 недели;
  • опрыскивайте кусты, деревья, цветы раствором, особенно в период бутонизации и цветения;
  • добавляйте настой в грунт при посадке и пересадке;
  • используйте для замачивания семян перед посевом.

Настой из банановой кожуры особенно полезен для помидоров, перцев, баклажанов, роз, гортензий, герани и других культур, нуждающихся в дополнительном питании.

Попробуйте этот простой и натуральный способ удобрения - ваши растения обязательно оценят такую заботу и отблагодарят обильным цветением и высокими урожаями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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