Вторая жизнь скорлупы грецкого ореха: удобрение для комнатных растений

Скорлупа грецкого ореха - ценный органический материал, который можно успешно применять для ухода за комнатными растениями. Эта сырьевая "отходы" не только не нанесут вреда растениям, но и будут способствовать их здоровому росту и развитию.
В составе скорлупы грецких орехов содержится целый комплекс питательных веществ, которые очень полезны для комнатных растений:
Кроме того, измельченная скорлупа повышает рыхлость и воздухопроницаемость грунта, что очень важно для роста корней.
Существует несколько способов использования скорлупы для подкормки и улучшения почвы:
1. Молотая скорлупа в качестве удобрения
Перемолите сухую скорлупу в муку и вносите в почву перед посадкой или пересадкой растений. Норма внесения - 1-2 столовые ложки на 1 литр грунта.
2. Скорлупа в виде мульчи
Размельченная скорлупа отлично подходит для мульчирования поверхности грунта в горшках и кашпо. Это сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.
3. Компост со скорлупой
Добавляйте измельченную скорлупу в компост, который затем вносите в почву как органическое удобрение.
4. Водный настой скорлупы
Залейте мелко измельченную скорлупу водой и настаивайте 7-10 дней. Затем процедите и поливайте растения этим настоем раз в 2-3 недели.
Наиболее эффективно применять скорлупу для комнатных растений, которые требуют регулярной подкормки - это фиалки, герани, пеларгонии, африканские фиалки и др.
Вторичное использование скорлупы грецких орехов - экологичный и недорогой способ обеспечить комнатные растения полезными питательными веществами. Попробуйте и убедитесь сами!
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