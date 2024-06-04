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Вторая жизнь скорлупы грецкого ореха: удобрение для комнатных растений

Целебные свойства скорлупы грецких орехов для комнатных растений

2:24
Садоводство » Советы

Скорлупа грецкого ореха - ценный органический материал, который можно успешно применять для ухода за комнатными растениями. Эта сырьевая "отходы" не только не нанесут вреда растениям, но и будут способствовать их здоровому росту и развитию.

Целебные свойства скорлупы грецких орехов для комнатных растений
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему скорлупа ореха полезна для комнатных растений?

В составе скорлупы грецких орехов содержится целый комплекс питательных веществ, которые очень полезны для комнатных растений:

  • азот - ключевой элемент для роста побегов и листьев;
  • фосфор - способствует лучшему развитию корневой системы;
  • калий - укрепляет общий иммунитет растений;
  • кальций и магний - улучшают структуру почвы;
  • микроэлементы - железо, марганец, медь, бор и др.

Кроме того, измельченная скорлупа повышает рыхлость и воздухопроницаемость грунта, что очень важно для роста корней.

Как применять скорлупу грецкого ореха для комнатных растений?

Существует несколько способов использования скорлупы для подкормки и улучшения почвы:

1. Молотая скорлупа в качестве удобрения
Перемолите сухую скорлупу в муку и вносите в почву перед посадкой или пересадкой растений. Норма внесения - 1-2 столовые ложки на 1 литр грунта.

2. Скорлупа в виде мульчи
Размельченная скорлупа отлично подходит для мульчирования поверхности грунта в горшках и кашпо. Это сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.

3. Компост со скорлупой
Добавляйте измельченную скорлупу в компост, который затем вносите в почву как органическое удобрение.

4. Водный настой скорлупы
Залейте мелко измельченную скорлупу водой и настаивайте 7-10 дней. Затем процедите и поливайте растения этим настоем раз в 2-3 недели.

Наиболее эффективно применять скорлупу для комнатных растений, которые требуют регулярной подкормки - это фиалки, герани, пеларгонии, африканские фиалки и др.

Вторичное использование скорлупы грецких орехов - экологичный и недорогой способ обеспечить комнатные растения полезными питательными веществами. Попробуйте и убедитесь сами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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