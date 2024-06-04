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Секреты сочной и сладкой вишни и черешни: правильный полив в июне

Июньский полив: рекомендации для щедрого урожая вишни и черешни

Садоводство » Деревья и кустарники

Июнь — ответственный период для вишневых и черешневых деревьев. Именно в это время активно идет наливание и созревание ягод, поэтому правильный и своевременный полив крайне важен. От того, как вы будете поливать вишню и черешню в этом месяце, будет зависеть качество и вкус будущего урожая.

Особенности поливов в июне

Июнь — один из самых жарких и засушливых месяцев лета. В это время у косточковых культур, таких как вишня и черешня, наблюдается максимальная потребность во влаге. Ведь именно в июне на деревьях формируются и налива-ются плоды, которым необходимо большое количество воды.

Если не обеспечить растения достаточным поливом в этот период, ягоды будут мельчать, теряя сочность и сладость. Поэтому за вишневыми и черешневыми деревьями в июне нужен самый тщательный уход.

Как правильно поливать вишню и черешню в июне

Соблюдение нескольких простых правил поливов поможет вам получить гарантированно хороший урожай вишни и черешни.

  • частота поливов. В июне вишню и черешню необходимо поливать раз в 7-10 дней. При высокой температуре воздуха полив следует проводить чаще — каждые 5-7 дней;
  • обильность полива. За один раз под взрослое дерево вишни или черешни нужно вылить 40-50 литров воды. Молодым деревьям будет достаточно 15-20 литров. Поливайте до тех пор, пока вода не начнет скапливаться лужицами;
  • подкормка одновременно с поливом. В июне рекомендуется совмещать полив с внесением жидких комплексных удобрений. Это обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами;
  • правильный выбор времени. Лучшее время для полива — раннее утро или вечер, когда солнце не такое активное. Это позволит влаге максимально усваиваться корневой системой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы гарантированно получите крупные, сочные и сладкие ягоды вишни и черешни. Правильный полив в июне — залог богатого урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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