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Цветы словно помпоны: эти растения помогут расставить акценты на клумбе

Почему стоит посадить на участке цефалофору, эмилию и цефаларию?

1:07
Садоводство » Цветы

В современных садах встречаются разнообразные растения с яркими формами и оттенками, но простые цветы, которые раскрывают свою красоту только вблизи, часто упускаются из внимания.  

Почему стоит посадить на участке цефалофору, эмилию и цефаларию?
Фото: commons.wikimedia.org by Ettrig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти растения отличаются оригинальными цветками, напоминающими пуговицы или помпоны. Они придают цветникам выразительность и помогают расставить акценты.

Цефалофора — это однолетнее растение с маленькими соцветиями насыщенного жёлтого оттенка, похожими на помпоны, и приятным земляничным ароматом. Оно может использоваться в миксбордерах, контейнерной культуре и пряно-ароматических композициях.

Эмилия — однолетник с махровыми соцветиями, которые часто спутываются с сорняком. Используется как акцент в цветочной композиции, в мавританском газоне или на срезку.

Цефалария — высокорослый многолетник с головчатыми светло-желтыми или кремовыми соцветиями. Идеально подходит для вертикальных акцентов и может использоваться как солитер или в смешанных цветниках.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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