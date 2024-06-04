Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать

Обрезка листьев на томатах обязательна. Нижние листья, когда они касаются земли, не приносят растению питательной ценности.
Если томат уже достиг высоты не менее 50 см, а его листья соприкасаются с почвой и выглядят больными, обрезку можно начинать. Острыми ножницами отсеките нижние листья, оставив небольшой пенёк.
На открытых грядках обрезка может быть менее кардинальной, так как там больше проветривание и солнца. Убирают только нижние листья, лежащие на земле, оставляя 4-5 нижних побегов для дополнительного урожая.
Сколько листьев обрезать за один раз? Не более двух-трёх за раз, в зависимости от высоты куста. Помогите растению справиться со стрессом, опрыскав его препаратом-стимулятором роста.
У карликовых и низкорослых сортов обрезку проводят один раз, у высокорослых — еженедельно, обрезая с осторожностью, чтобы не нарушить рост.
Можно ли совмещать обрезку листьев с удалением пасынков? Да, можно, особенно когда пасынки ещё маленькие. Не удаляйте все пасынки сразу, особенно у детерминантных сортов, чтобы не прекратить рост куста.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?