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Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать

Когда пора обрезать листья на помидорах?

1:18
Садоводство » Советы

Обрезка листьев на томатах обязательна. Нижние листья, когда они касаются земли, не приносят растению питательной ценности.

Когда пора обрезать листья на помидорах?
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если томат уже достиг высоты не менее 50 см, а его листья соприкасаются с почвой и выглядят больными, обрезку можно начинать. Острыми ножницами отсеките нижние листья, оставив небольшой пенёк.

На открытых грядках обрезка может быть менее кардинальной, так как там больше проветривание и солнца. Убирают только нижние листья, лежащие на земле, оставляя 4-5 нижних побегов для дополнительного урожая.

Сколько листьев обрезать за один раз? Не более двух-трёх за раз, в зависимости от высоты куста. Помогите растению справиться со стрессом, опрыскав его препаратом-стимулятором роста.

У карликовых и низкорослых сортов обрезку проводят один раз, у высокорослых — еженедельно, обрезая с осторожностью, чтобы не нарушить рост.

Можно ли совмещать обрезку листьев с удалением пасынков? Да, можно, особенно когда пасынки ещё маленькие. Не удаляйте все пасынки сразу, особенно у детерминантных сортов, чтобы не прекратить рост куста.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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