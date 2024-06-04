Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать

Когда пора обрезать листья на помидорах?

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Обрезка листьев на томатах обязательна. Нижние листья, когда они касаются земли, не приносят растению питательной ценности.

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Если томат уже достиг высоты не менее 50 см, а его листья соприкасаются с почвой и выглядят больными, обрезку можно начинать. Острыми ножницами отсеките нижние листья, оставив небольшой пенёк.

На открытых грядках обрезка может быть менее кардинальной, так как там больше проветривание и солнца. Убирают только нижние листья, лежащие на земле, оставляя 4-5 нижних побегов для дополнительного урожая.

Сколько листьев обрезать за один раз? Не более двух-трёх за раз, в зависимости от высоты куста. Помогите растению справиться со стрессом, опрыскав его препаратом-стимулятором роста.

У карликовых и низкорослых сортов обрезку проводят один раз, у высокорослых — еженедельно, обрезая с осторожностью, чтобы не нарушить рост.

Можно ли совмещать обрезку листьев с удалением пасынков? Да, можно, особенно когда пасынки ещё маленькие. Не удаляйте все пасынки сразу, особенно у детерминантных сортов, чтобы не прекратить рост куста.