Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Как правильно давать деньги в долг?
Когда пора обрезать листья на помидорах?
В Мурманской области становится популярным купание с китами
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Удаляем пень с участка: два рабочих метода помогут легко убрать нежелательный кусок дерева

Мочевина и калиевая селитра помогут избавиться от пня

0:58
Садоводство » Советы

Рано или поздно в саду возникает необходимость избавляться от деревьев. Спилить не так сложно, но тут возникает вопрос, а что делать с пнём? Не всегда есть возможность подогнать технику и выкорчевать его из земли.

Мочевина и калиевая селитра помогут избавиться от пня
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Есть 2 эффективных метода помогут в этом.

При помощи крупного сверла сделайте в нескольких пнях глубокие отверстия, заложите карбамид, залейте до верха водой и закройте пни полиэтиленом. Через несколько месяцев вы легко уберёт древесину. Мочевина — отличная азотная подкормка.

Калиевая и натриевая селитра, тоже помогут ликвидировать пни, и действовать они будут гораздо быстрее, по сравнению с карбамидом. Использовать эти вещества можно только в том случае, если рядом нет других посадок или расстояние до них не больше 1,5 метров. Сделайте всё то же самое, что с мочевиной.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Последние материалы
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару
Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Что такое семейная налоговая выплата?
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников