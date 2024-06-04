Удаляем пень с участка: два рабочих метода помогут легко убрать нежелательный кусок дерева

Рано или поздно в саду возникает необходимость избавляться от деревьев. Спилить не так сложно, но тут возникает вопрос, а что делать с пнём? Не всегда есть возможность подогнать технику и выкорчевать его из земли.
Есть 2 эффективных метода помогут в этом.
При помощи крупного сверла сделайте в нескольких пнях глубокие отверстия, заложите карбамид, залейте до верха водой и закройте пни полиэтиленом. Через несколько месяцев вы легко уберёт древесину. Мочевина — отличная азотная подкормка.
Калиевая и натриевая селитра, тоже помогут ликвидировать пни, и действовать они будут гораздо быстрее, по сравнению с карбамидом. Использовать эти вещества можно только в том случае, если рядом нет других посадок или расстояние до них не больше 1,5 метров. Сделайте всё то же самое, что с мочевиной.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?