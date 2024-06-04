Удаляем пень с участка: два рабочих метода помогут легко убрать нежелательный кусок дерева

Мочевина и калиевая селитра помогут избавиться от пня

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рано или поздно в саду возникает необходимость избавляться от деревьев. Спилить не так сложно, но тут возникает вопрос, а что делать с пнём? Не всегда есть возможность подогнать технику и выкорчевать его из земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Есть 2 эффективных метода помогут в этом.

При помощи крупного сверла сделайте в нескольких пнях глубокие отверстия, заложите карбамид, залейте до верха водой и закройте пни полиэтиленом. Через несколько месяцев вы легко уберёт древесину. Мочевина — отличная азотная подкормка.

Калиевая и натриевая селитра, тоже помогут ликвидировать пни, и действовать они будут гораздо быстрее, по сравнению с карбамидом. Использовать эти вещества можно только в том случае, если рядом нет других посадок или расстояние до них не больше 1,5 метров. Сделайте всё то же самое, что с мочевиной.