Ручное опыление - ключ к высокому урожаю томатов и огурцов

Как опылять томаты и огурцы вручную

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники знают, что для получения хорошего урожая томатов и огурцов необходимо позаботиться об их правильном опылении. Это критически важный процесс, от которого зависит завязываемость плодов и их качество. Но что делать, если погода или другие факторы мешают естественному опылению насекомыми? В этом случае на помощь приходит ручное опыление.

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Зачем требуется ручное опыление?

Томаты и огурцы в открытом грунте или теплице обычно опыляются насекомыми-опылителями, такими как пчелы, шмели, мухи. Они переносят пыльцу с одного цветка на другой, что обеспечивает образование плодов.

Но бывают ситуации, когда естественное опыление затруднено:

неблагоприятные погодные условия (дождь, холод, ветер) отпугивают насекомых;

использование инсектицидов и ядохимикатов уменьшает количество полезных насекомых;

выращивание в закрытом грунте (теплицы, парники) исключает доступ насекомых;

выращивание в ранние или поздние сроки, когда насекомых мало.

В этих случаях ручное опыление становится единственным способом обеспечить нормальное плодообразование.

Как правильно выполнять ручное опыление?

Процесс ручного опыления достаточно прост, но требует определенной аккуратности и регулярности.

Для этого вам потребуются:

мягкая кисточка или ватная палочка;

время суток: лучше всего опылять утром, когда пыльца наиболее активна.

Алгоритм ручного опыления:

лёгкими движениями кисточки или ватной палочки собирают пыльцу с тычинок цветка;

переносят собранную пыльцу на рыльце пестика соседнего цветка;

повторяют процедуру для каждого открытого цветка на растениях.

Частота опылений:

для томатов - 2-3 раза в неделю;

для огурцов - ежедневно.

Соблюдая эти несложные правила, вы гарантированно обеспечите высокий и стабильный урожай ваших любимых овощей! Ручное опыление - надежный способ добиться прекрасных результатов.