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Ручное опыление - ключ к высокому урожаю томатов и огурцов

Как опылять томаты и огурцы вручную

2:11
Садоводство » Овощи

Многие дачники знают, что для получения хорошего урожая томатов и огурцов необходимо позаботиться об их правильном опылении. Это критически важный процесс, от которого зависит завязываемость плодов и их качество. Но что делать, если погода или другие факторы мешают естественному опылению насекомыми? В этом случае на помощь приходит ручное опыление.

Как опылять томаты и огурцы вручную
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зачем требуется ручное опыление?

Томаты и огурцы в открытом грунте или теплице обычно опыляются насекомыми-опылителями, такими как пчелы, шмели, мухи. Они переносят пыльцу с одного цветка на другой, что обеспечивает образование плодов.

Но бывают ситуации, когда естественное опыление затруднено:

  • неблагоприятные погодные условия (дождь, холод, ветер) отпугивают насекомых;
  • использование инсектицидов и ядохимикатов уменьшает количество полезных насекомых;
  • выращивание в закрытом грунте (теплицы, парники) исключает доступ насекомых;
  • выращивание в ранние или поздние сроки, когда насекомых мало.

В этих случаях ручное опыление становится единственным способом обеспечить нормальное плодообразование.

Как правильно выполнять ручное опыление?

Процесс ручного опыления достаточно прост, но требует определенной аккуратности и регулярности.

Для этого вам потребуются:

  • мягкая кисточка или ватная палочка;
  • время суток: лучше всего опылять утром, когда пыльца наиболее активна.

Алгоритм ручного опыления:

  • лёгкими движениями кисточки или ватной палочки собирают пыльцу с тычинок цветка;
  • переносят собранную пыльцу на рыльце пестика соседнего цветка;
  • повторяют процедуру для каждого открытого цветка на растениях.

Частота опылений:

  • для томатов - 2-3 раза в неделю;
  • для огурцов - ежедневно.

Соблюдая эти несложные правила, вы гарантированно обеспечите высокий и стабильный урожай ваших любимых овощей! Ручное опыление - надежный способ добиться прекрасных результатов.

Опыление томатов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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