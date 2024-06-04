Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?

Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов. Этот неприхотливый и долговечный цветок издавна считался оберегом, приносящим в дом благополучие. Однако в народных приметах о герани существуют и другие, более настораживающие трактовки. Итак, что же сулит нам присутствие герани в нашем жилище?
В большинстве народных примет герань ассоциируется с добром, защитой и процветанием:
Часто герань специально высаживали возле дома, чтобы отвести от него несчастья и злые силы. Считалось, что резкий запах и ядовитость растения отпугивают нечистую силу.
Однако в народных поверьях есть и другие, не столь оптимистичные трактовки символики герани:
Некоторые верят, что герань в доме может провоцировать распри, сплетни и ссоры между домочадцами.
С точки зрения эзотерики, герань - довольно противоречивое растение. С одной стороны, она считается хранительницей домашнего очага, источником гармонии и позитивной энергетики. С другой - её резкий запах рассматривается как средство защиты от негативного влияния.
Поэтому советуют держать герань в доме только в случае, если её присутствие вас радует, а не вызывает дискомфорт. Иначе она может "перетягивать" на себя энергию, вызывая раздражение и конфликты.
В целом, отношение к герани в народных приметах весьма противоречиво. Но если она вам нравится и не доставляет проблем, то смело заводите этот чудесный цветок у себя дома!
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?