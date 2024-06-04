Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?

Традиционные поверья о герани

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов. Этот неприхотливый и долговечный цветок издавна считался оберегом, приносящим в дом благополучие. Однако в народных приметах о герани существуют и другие, более настораживающие трактовки. Итак, что же сулит нам присутствие герани в нашем жилище?

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Традиционные поверья о герани

В большинстве народных примет герань ассоциируется с добром, защитой и процветанием:

герань в доме - к богатству и достатку в семье;

герань, подаренная в подарок, сулит долгую и счастливую жизнь;

цветущая герань приносит в дом мир и благополучие;

если герань хорошо растет, значит, в доме царит лад и гармония.

Часто герань специально высаживали возле дома, чтобы отвести от него несчастья и злые силы. Считалось, что резкий запах и ядовитость растения отпугивают нечистую силу.

Настораживающие приметы

Однако в народных поверьях есть и другие, не столь оптимистичные трактовки символики герани:

герань, подаренная на день рождения, может принести несчастье;

если герань вянет, это предвещает болезнь или смерть кого-то из близких;

цветок, дающий пышное цветение, сигнализирует о грядущих проблемах в семье;

сорвать герань в чужом доме - к неприятностям для владельцев.

Некоторые верят, что герань в доме может провоцировать распри, сплетни и ссоры между домочадцами.

Что говорят эзотерики

С точки зрения эзотерики, герань - довольно противоречивое растение. С одной стороны, она считается хранительницей домашнего очага, источником гармонии и позитивной энергетики. С другой - её резкий запах рассматривается как средство защиты от негативного влияния.

Поэтому советуют держать герань в доме только в случае, если её присутствие вас радует, а не вызывает дискомфорт. Иначе она может "перетягивать" на себя энергию, вызывая раздражение и конфликты.

В целом, отношение к герани в народных приметах весьма противоречиво. Но если она вам нравится и не доставляет проблем, то смело заводите этот чудесный цветок у себя дома!