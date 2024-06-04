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Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?

Традиционные поверья о герани

2:21
Садоводство » Цветы

Герань, или пеларгония, - один из самых популярных комнатных цветов. Этот неприхотливый и долговечный цветок издавна считался оберегом, приносящим в дом благополучие. Однако в народных приметах о герани существуют и другие, более настораживающие трактовки. Итак, что же сулит нам присутствие герани в нашем жилище?

Традиционные поверья о герани
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Традиционные поверья о герани

В большинстве народных примет герань ассоциируется с добром, защитой и процветанием:

  • герань в доме - к богатству и достатку в семье;
  • герань, подаренная в подарок, сулит долгую и счастливую жизнь;
  • цветущая герань приносит в дом мир и благополучие;
  • если герань хорошо растет, значит, в доме царит лад и гармония.

Часто герань специально высаживали возле дома, чтобы отвести от него несчастья и злые силы. Считалось, что резкий запах и ядовитость растения отпугивают нечистую силу.

Настораживающие приметы

Однако в народных поверьях есть и другие, не столь оптимистичные трактовки символики герани:

  • герань, подаренная на день рождения, может принести несчастье;
  • если герань вянет, это предвещает болезнь или смерть кого-то из близких;
  • цветок, дающий пышное цветение, сигнализирует о грядущих проблемах в семье;
  • сорвать герань в чужом доме - к неприятностям для владельцев.

Некоторые верят, что герань в доме может провоцировать распри, сплетни и ссоры между домочадцами.

Что говорят эзотерики

С точки зрения эзотерики, герань - довольно противоречивое растение. С одной стороны, она считается хранительницей домашнего очага, источником гармонии и позитивной энергетики. С другой - её резкий запах рассматривается как средство защиты от негативного влияния.

Поэтому советуют держать герань в доме только в случае, если её присутствие вас радует, а не вызывает дискомфорт. Иначе она может "перетягивать" на себя энергию, вызывая раздражение и конфликты.

В целом, отношение к герани в народных приметах весьма противоречиво. Но если она вам нравится и не доставляет проблем, то смело заводите этот чудесный цветок у себя дома!

Герань в доме! Приметы и суеверия о цветке. Стоит ли держать герань дома?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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