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Избавляемся от хмеля на огороде: действенные методы борьбы

Из-за этих причин так быстро распространяется хмель

2:18
Садоводство » Советы

Хмель - это, безусловно, ценная и полезная культура, широко используемая в пивоварении и медицине. Но на дачном участке он зачастую становится настоящим бедствием, быстро разрастаясь и захватывая все большие площади. Как же эффективно и безопасно избавиться от нежелательного хмеля на огороде?

Из-за этих причин так быстро распространяется хмель
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему хмель так быстро распространяется?

Хмель - это многолетнее вьющееся растение с сильно разветвленной корневой системой. Особенность его в том, что корни и подземные побеги способны быстро разрастаться, захватывая все новые территории. 

Кроме того, хмель очень жизнестоен: его корневища и семена способны сохранять всхожесть в почве на протяжении многих лет. Поэтому, если вы однажды допустили его появление на участке, от этой "напасти" избавиться будет непросто.

Проверенные методы борьбы с хмелем

Существует несколько эффективных способов, которые помогут вам справиться с нашествием хмеля:

1. Механические методы:

  • регулярная прополка и выкапывание всех видимых побегов. Это трудоемко, но действенно;
  • обязательное удаление всех корневищ с участка, чтобы исключить появление новых побегов;
  • укрытие почвы плотной черной пленкой для блокировки доступа света и кислорода.

2. Химические методы:

  • использование гербицидов целевого действия (на основе 2,4-Д, глифосата и др.);
  • прыскивание растворами биофунгицидов (Фитоспорин, Планриз).

3. Органические методы:

  • мульчирование почвы опилками, древесной щепой или соломой;
  • внесение в почву извести, золы или других "подщелачивающих" компонентов;
  • высадка вокруг хмеля растений-антагонистов (мяты, полыни, одуванчика).

Многие дачники отмечают, что наиболее эффективной является комплексная борьба с хмелем, сочетающая механические, химические и органические методы. Только так можно рассчитывать на полное избавление от этого "злостного сорняка".

Будьте настойчивы и постоянны в своих действиях - и тогда вы гарантированно избавитесь от назойливого хмеля на своем огороде!

Я нашла способ избавиться от хмеля
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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