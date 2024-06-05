Как навсегда избавиться от муравьев на яблоне: эффективные методы борьбы

Вот почему муравьи селятся на яблоне

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Муравьи - одни из самых распространённых и нежелательных обитателей плодовых деревьев. Они не только повреждают кору и листья яблони, но и способствуют распространению тли, которая в свою очередь наносит серьёзный вред дереву. Как же быстро и эффективно избавиться от муравьев на яблоне?

Почему муравьи селятся на яблоне?

Муравьи чаще всего обустраивают свои колонии у основания ствола яблони или в развилках крупных ветвей. Это связано с тем, что:

1. Яблоня выделяет сахаристые вещества, которые служат источником пищи для муравьев.

2. На коре и листьях яблони часто селится тля, которую муравьи активно "разводят" как домашний скот.

3. В древесном детрите и щелях коры яблони муравьи находят подходящие условия для гнезд.

4. Мягкая, влажная почва вокруг яблони идеально подходит для строительства муравейников.

Как избавиться от муравьев на яблоне

Существует несколько эффективных методов борьбы с муравьями на яблоне:

1. Механические методы:

уничтожение муравейников вблизи ствола;

установка барьеров (пластиковых, металлических, клейких лент) вокруг ствола;

применение раскаленной воды или пара для уничтожения гнезд.

2. Биологические методы:

посадка растений-репеллентов (мяты, полыни, лаванды) вокруг яблони;

использование муравьиных кислот или муравьиного яда;

привлечение муравьиных хищников (птиц, ящериц, жуков).

3. Химические методы:

опрыскивание ствола и почвы инсектицидными препаратами;

применение гранулированных инсектицидов вокруг дерева;

использование приманочных станций с ядохимикатами.

Комплексное использование этих методов поможет быстро и эффективно решить проблему нашествия муравьев на яблоню.

Профилактика и своевременные меры - залог здоровья и высокой урожайности вашего яблоневого сада!