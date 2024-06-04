Полив томатов в теплице: вот на что важно обратить внимание, чтобы плоды не растрескались

Поливать томаты в теплице следует только в утреннее время, чтобы до вечера лишняя влага успела испариться.
Важно соблюдать умеренность и поддерживать верхний слой почвы во влажном состоянии.
Когда томаты начнут наливаться, важно увеличить полив, сделав его более обильным. Это предотвратит осыпание цветков. Поливайте равномерно, иначе плоды могут растрескаться.
Обрывайте нижние листья до первой цветочной кисти, даже если они здоровые, чтобы избежать загрязнения при поливе и предотвратить болезни. Споры патогенов находятся в почве и могут заразить листья. Не удаляйте все нижние листья сразу — растяните эту процедуру на неделю, обрывая их каждые 2-3 дня. Делать это следует утром.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?