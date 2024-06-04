Полив томатов в теплице: вот на что важно обратить внимание, чтобы плоды не растрескались

Как правильно поливать помидоры в теплице?

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Поливать томаты в теплице следует только в утреннее время, чтобы до вечера лишняя влага успела испариться.

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Важно соблюдать умеренность и поддерживать верхний слой почвы во влажном состоянии.

Когда томаты начнут наливаться, важно увеличить полив, сделав его более обильным. Это предотвратит осыпание цветков. Поливайте равномерно, иначе плоды могут растрескаться.

Обрывайте нижние листья до первой цветочной кисти, даже если они здоровые, чтобы избежать загрязнения при поливе и предотвратить болезни. Споры патогенов находятся в почве и могут заразить листья. Не удаляйте все нижние листья сразу — растяните эту процедуру на неделю, обрывая их каждые 2-3 дня. Делать это следует утром.