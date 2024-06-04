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Как предотвратить стеблевание укропа: советы для огородников

Из-за этих причин происходит стеблевание укропа

2:09
Садоводство » Советы

Укроп - одна из самых популярных пряных культур в огородах. Его нежная зелень незаменима для множества блюд. Но нередко у огородников возникает проблема преждевременного стеблевания укропа, когда вместо зеленой массы растение быстро переходит к цветению. Как этого избежать?

Из-за этих причин происходит стеблевание укропа
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Причины преждевременного стеблевания укропа

Основными причинами, провоцирующими стеблевание укропа, являются:

1. Жаркая погода. Высокие температуры вызывают ускоренное развитие растения и переход к фазе бутонизации-цветения.

2. Недостаток влаги. Нехватка влаги в почве также стимулирует укроп к преждевременному стеблеванию.

3. Недостаток питания. Истощение почвы или несбалансированное питание могут спровоцировать быстрое стеблевание.

4. Длина светового дня. Укроп - растение короткого дня, поэтому длительное освещение также провоцирует его цветение.

5. Сорта и гибриды. Некоторые сорта и гибриды более склонны к стеблеванию, чем другие.

Как предотвратить преждевременное стеблевание укропа

Чтобы избежать этой проблемы, следуйте простым рекомендациям:

1. Выбирайте раннеспелые сорта укропа, устойчивые к стеблеванию.

2. Сейте укроп небольшими порциями, через каждые 2-3 недели. Это позволит вам постоянно иметь свежую зелень.

3. Обеспечивайте растения достаточным увлажнением, особенно в жаркие дни.

4. Удобряйте почву перед посевом, используя сбалансированные органические или минеральные удобрения.

5. Укрывайте грядки при длинном световом дне, например, пленкой.

6. Собирайте урожай зелени вовремя, не давая растениям перерасти.

Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить период сбора урожая укропа и наслаждаться его ароматной зеленью как можно дольше!

Почему зелень растет хилой и невкусной?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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