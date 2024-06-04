Растения-репелленты: как защитить сад от клещей с помощью природных средств

Клещи - один из самых опасных паразитов, которые могут навредить не только животным, но и садовым растениям. Они способны переносить множество заболеваний, поэтому важно регулярно защищать свой участок от этих кровососущих насекомых. Одним из эффективных способов является использование специальных растений-репеллентов.
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Какие растения отпугивают клещей?
Многие ароматные травы и эфирномасличные растения обладают свойствами естественных инсектицидов и способны отпугивать клещей. Наиболее действенными являются:
пижма - эфирные масла этого растения отпугивают клещей. Достаточно посадить пижму по периметру участка;
полынь - горьковатый запах полыни отталкивает многих кровососущих насекомых, включая клещей;
лаванда - её едкий аромат неприятен для клещей. Лаванду можно выращивать в саду или использовать в качестве укрепляющих бордюров;
чеснок - обладает мощным отпугивающим эффектом. Можно высадить несколько чесночных кустиков по периметру участка;
мята - резкий запах мяты также отпугивает клещей, что делает ее ценным растением-компаньоном;
календула - её ароматные соцветия и листья испускают вещества, отпугивающие членистоногих.
Сочетание нескольких этих растений создаст эффективную "защитную полосу" вокруг сада, убережет ваши культуры от нашествия клещей.
Как использовать растения-репелленты?
Для получения максимального эффекта важно правильно размещать и ухаживать за растениями-репеллентами:
высаживайте их вдоль дорожек, по периметру участка, вокруг грядок и ягодников;
регулярно ухаживайте за растениями - удаляйте сухие листья и цветы, рыхлите почву;
обновляйте посадки, заменяя старые экземпляры молодыми;
используйте высушенные травы для изготовления эффективных домашних средств от клещей.
Сочетая растения-репелленты с другими мерами защиты, вы надежно обезопасите свой сад от нашествия клещей!
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