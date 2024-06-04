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Растения-репелленты: как защитить сад от клещей с помощью природных средств

Эти специальные растения защищают участок от клещей

2:10
Садоводство » Вредители и болезни

Клещи - один из самых опасных паразитов, которые могут навредить не только животным, но и садовым растениям. Они способны переносить множество заболеваний, поэтому важно регулярно защищать свой участок от этих кровососущих насекомых. Одним из эффективных способов является использование специальных растений-репеллентов.

Эти специальные растения защищают участок от клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Какие растения отпугивают клещей?

Многие ароматные травы и эфирномасличные растения обладают свойствами естественных инсектицидов и способны отпугивать клещей. Наиболее действенными являются:

  • пижма - эфирные масла этого растения отпугивают клещей. Достаточно посадить пижму по периметру участка;
  • полынь - горьковатый запах полыни отталкивает многих кровососущих насекомых, включая клещей;
  • лаванда - её едкий аромат неприятен для клещей. Лаванду можно выращивать в саду или использовать в качестве укрепляющих бордюров;
  • чеснок - обладает мощным отпугивающим эффектом. Можно высадить несколько чесночных кустиков по периметру участка;
  • мята - резкий запах мяты также отпугивает клещей, что делает ее ценным растением-компаньоном;
  • календула - её ароматные соцветия и листья испускают вещества, отпугивающие членистоногих.

Сочетание нескольких этих растений создаст эффективную "защитную полосу" вокруг сада, убережет ваши культуры от нашествия клещей.

Как использовать растения-репелленты?

Для получения максимального эффекта важно правильно размещать и ухаживать за растениями-репеллентами:

  • высаживайте их вдоль дорожек, по периметру участка, вокруг грядок и ягодников;
  • регулярно ухаживайте за растениями - удаляйте сухие листья и цветы, рыхлите почву;
  • обновляйте посадки, заменяя старые экземпляры молодыми;
  • используйте высушенные травы для изготовления эффективных домашних средств от клещей.

Сочетая растения-репелленты с другими мерами защиты, вы надежно обезопасите свой сад от нашествия клещей!

Надёжная защита от энцефалитных клещей!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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