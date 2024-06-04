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Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов

Эти удобрения только навредят малине

2:09
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина - одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Для получения обильного урожая ягод малину необходимо регулярно и правильно удобрять. Однако не все садоводы знают, какие виды удобрений могут навредить этому растению. Рассмотрим основные ошибки и советы, как их избежать.

Эти удобрения только навредят малине
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

1. Применение свежего навоза
Многие садоводы ошибочно считают, что малине будет полезен свежий навоз. Но это не так - он может нанести существенный вред кустам. Свежий навоз содержит слишком большое количество азота, что стимулирует бурный рост малины в ущерб плодоношению. Кроме того, он закисляет почву, а малине требуется слабокислая или нейтральная среда.

Вместо свежего навоза лучше использовать перепревший компост или хорошо перепревший навоз, внесенный с осени.

2. Избыток азотных удобрений
Малине, как и многим другим ягодным культурам, требуется сбалансированное питание. Избыток азота, который стимулирует рост зеленой массы, может привести к чрезмерному загущению кустов, снижению завязываемости и мельчанию ягод.

Особенно опасны аммиачные формы азотных удобрений, которые быстро и легко усваиваются растениями. Их следует вносить с осторожностью и только в рекомендуемых дозировках.

3. Использование хлорсодержащих удобрений
Для малины вредны хлорсодержащие удобрения, такие как хлористый калий, так как избыток хлора негативно сказывается на росте и плодоношении этой культуры. 

Вместо них лучше применять сульфатную форму калия - сульфат калия. Он не содержит хлор и более благоприятен для малины.

Правильно сбалансированное минеральное питание с преобладанием фосфора и калия, а также своевременное внесение органических удобрений - залог высокого урожая ароматных ягод малины. Избегайте распространённых ошибок при удобрении этой культуры!

Удобрение для малины. Что нужно знать выбирая удобрение для малины
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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