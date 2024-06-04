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Спасаем кабачки: как избавиться от загнивания корневой завязи

Лечим загнивание корневой завязи у кабачков

2:08
Садоводство » Овощи

Одной из распространённых проблем при выращивании кабачков является загнивание корневой завязи - нижней части плода, прилегающей к стеблю. Это серьёзное заболевание, которое может привести к гибели всего растения. Как же вовремя распознать и вылечить этот недуг?

Лечим загнивание корневой завязи у кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Причины возникновения загнивания

Загнивание корневой завязи кабачков чаще всего вызывается грибковыми инфекциями, которые поселяются во влажной и уплотненной почве. К основным факторам, способствующим развитию болезни, относятся:

  • избыточное переувлажнение почвы и застой воды;
  • нарушение режима полива (слишком частый или обильный полив);
  • повреждение корневой системы при рыхлении или окучивании;
  • недостаток питательных веществ в почве.

Первые симптомы загнивания - потемнение и размягчение основания плода, появление водянистых пятен. Впоследствии загнившая ткань распространяется вверх по стеблю, что приводит к гибели всего растения.

Как лечить загнивание корневой завязи

Чтобы спасти кабачки от этого недуга, необходимо принять срочные меры:

1. Провести лечебную обработку. Очистите место поражения от больных тканей и обработайте его раствором медного купороса или другим фунгицидом. Это остановит распространение грибковой инфекции.

2. Улучшить дренаж почвы. Рыхлением, органическими добавками или дренажными канавками обеспечьте хороший отток лишней влаги.

3. Сбалансировать полив. Поливайте кабачки умеренно, но регулярно, не допуская ни переувлажнения, ни иссушения грунта.

4. Повысить устойчивость растений. Подкармливайте кабачки комплексными минеральными удобрениями, особенно богатыми калием. Это усилит иммунитет растений.

При своевременном выявлении и комплексном лечении кабачки вполне способны справиться с загниванием корневой завязи. Главное - не запускать болезнь и устранять её причины.

Почему гниют и опадают завязи?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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