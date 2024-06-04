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Чем лучше подкормить толстянку для обильного цветения

Эти удобрения подойдут для толстянки

2:08
Садоводство » Комнатные цветы

Толстянка (крассула) - это очень популярное комнатное растение, известное своими мясистыми листьями и компактной розетчатой формой. Для того, чтобы толстянка радовала пышным цветением, ей необходим правильный подход к подкормке. Какие удобрения лучше всего использовать?

Эти удобрения подойдут для толстянки
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Особенности питания толстянки

Толстянка относится к суккулентным растениям. Ее главные особенности - способность накапливать влагу в листьях и стеблях, а также очень медленный рост. 

Эти растения имеют низкую потребность в питательных веществах. Избыток удобрений может вызвать растрескивание листьев и замедление развития. Оптимальный вариант - умеренная и сбалансированная подкормка.

Лучшие подкормки для толстянки

Для поддержания здоровья и цветения толстянки специалисты рекомендуют два типа удобрений:

1. Минеральные удобрения для суккулентов
Такие удобрения содержат сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов, специально подобранный для растений с сочными тканями. Они обеспечивают правильное развитие толстянки и способствуют ее обильному цветению.

Вносить минеральную подкормку следует в период активной вегетации - весной и летом, в соответствии с инструкцией на упаковке. Зимой эти растения лучше не подкармливать.

2. Органические удобрения
Хорошим вариантом является использование натуральных органических удобрений, таких как:

  • настой из крапивы или коровяка;
  • водный раствор яичной скорлупы;
  • комплексные органические удобрения на основе гуминовых кислот.

Органика обеспечивает толстянку медленно высвобождающимися питательными веществами, способствуя ее общему укреплению и цветению. При этом она не вызывает резких скачков роста, что опасно для суккулентов.

Соблюдая умеренность и чередуя минеральные и органические подкормки, вы сможете добиться роскошного цветения толстянки в домашних условиях.

Денежное дерево цветёт постоянно после такой подкормки!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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