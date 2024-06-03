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Рассказываем, как одуванчики помогают в борьбе с различными вредителями

Разместите одуванчики так на даче, чтобы иметь с этого выгоду

2:07
Садоводство » Советы

Многие садоводы считают одуванчики назойливыми и вредными сорняками, которые нужно как можно скорее избавиться. Но на самом деле эти растения могут принести немалую пользу для вашего сада и огорода, помогая в борьбе с различными вредителями.

Отпугивающее действие

Одуванчики выделяют вещества, неприятные для многих насекомых-вредителей. Их запах и экстракты отпугивают таких распространенных пагубных обитателей, как тли, клещи, жуки, гусеницы и другие.

Размещение одуванчиков по периметру участка или между культурными растениями создает своеобразный барьер, который мешает вредителям проникать вглубь сада. Это особенно эффективно против медленно ползающих насекомых.

Привлечение полезных насекомых

Яркие, солнечные цветки одуванчиков привлекают множество полезных насекомых-энтомофагов, которые питаются вредителями. Среди них - божьи коровки, наездники, жужелицы, златоглазки и другие хищники.

Таким образом, одуванчики выступают в роли "приманки", собирая этих благотворных помощников в определенной зоне сада. Это помогает естественным образом регулировать численность вредных насекомых.

Улучшение почвенного плодородия

Корни одуванчиков способны проникать на большую глубину, рыхля и аэрируя почву. Они также обогащают землю перегноем, сбрасывая старые листья.

Такая "биологическая рыхлить" значительно улучшает структуру и плодородие грунта, что положительно отражается на здоровье культурных растений. Сильные, насыщенные питательными веществами растения лучше противостоят нашествию вредителей.

Таким образом, разумное использование одуванчиков в саду может стать эффективным "зелёным" способом борьбы с различными вредителями. Эти растения помогают создать благоприятные условия дёля культур и привлечь их естественных защитников.

Как лучше потреблять одуванчик для здоровья и кому его нельзя (много)
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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