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Как выбрать лучшие семена тыквы для дачного участка

Вот на что стоит обратить внимание при покупке семян

2:00
Садоводство » Овощи

Тыква - очень популярная и востребованная культура, которую выращивают многие огородники. Для получения обильного и качественного урожая важно правильно выбрать семена. На что обратить внимание при покупке семян тыквы?

Вот на что стоит обратить внимание при покупке семян
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сортовые характеристики

Определитесь с тем, какие сорта тыквы вы хотите вырастить - ранние, средние или поздние. Обратите внимание на их назначение (столовые, кормовые, декоративные), размер и форму плодов, окраску. Также учтите климатические условия вашего региона и требования сорта к теплу и влажности.

Качество семян

Внимательно осмотрите семена. Они должны быть целыми, без повреждений, равномерно окрашенными. Избегайте семян с пятнами, морщинистых или с признаками поражения болезнями и вредителями.

Лучше всего приобретать семена в специализированных питомниках или у проверенных производителей. Обращайте внимание на наличие сертификатов качества и всю необходимую информацию на упаковке.

Фракционность

Сортируйте семена по размеру и выбирайте наиболее крупные и выравненные. Они лучше всхожи и дают более мощные растения. Мелкие и щуплые семена лучше отбраковывать.

Всхожесть и энергия прорастания

Обращайте внимание на указанные на упаковке показатели всхожести и энергии прорастания. Для получения дружных всходов выбирайте семена с высокими значениями этих параметров (не менее 85-90%).

Сроки и условия хранения

Уточняйте дату фасовки семян и условия их хранения. Старые семена, хранившиеся в неподходящих условиях, могут иметь сниженную всхожесть.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать качественные семена тыквы, которые обеспечат вам богатый урожай этой полезной и вкусной культуры.

Выбираю самый вкусный сорт тыквы / 10 сортов тыквы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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