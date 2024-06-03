Пень удалите простым ударом: вот какой метод избавит от этого куска дерева быстро — обязательно попробуйте

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Как удалить пень с участка?

Садоводство » Советы

Каждый садовод время от времени сталкивается с проблемой появления пней на участке. Стареющие деревья часто спиливаются, но избавиться от пней без корчевания может быть сложно. Выкапывание пня вручную требует много труда, особенно если это касается крупных деревьев.  

Как удалить пень с участка?
Фото: commons.wikimedia.org by Molgreen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из методов удаления пня без корчевания является использование триходермы. Если пень свежий и не трухлявый, его можно обработать этим препаратом. Для этого растворите большую ложку сахара в литре воды и полейте этим раствором пустоты, оставшиеся после спиливания пня. Это поможет стимулировать процесс разложения. Не требуется покрывать обработанные участки целлофаном или другим материалом — все необходимые действия уже сделаны.

Хотя мгновенного эффекта не стоит ожидать, уже на следующий год пень станет настолько трухлявым, что его можно будет разрушить простым ударом ноги.

ОЧЕНЬ Легко И Просто Удалить ПЕНЬ Без Корчевки! Вся Процедура Займет Пару Минут Работы!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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