Пень удалите простым ударом: вот какой метод избавит от этого куска дерева быстро — обязательно попробуйте

Как удалить пень с участка?

Каждый садовод время от времени сталкивается с проблемой появления пней на участке. Стареющие деревья часто спиливаются, но избавиться от пней без корчевания может быть сложно. Выкапывание пня вручную требует много труда, особенно если это касается крупных деревьев.

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Одним из методов удаления пня без корчевания является использование триходермы. Если пень свежий и не трухлявый, его можно обработать этим препаратом. Для этого растворите большую ложку сахара в литре воды и полейте этим раствором пустоты, оставшиеся после спиливания пня. Это поможет стимулировать процесс разложения. Не требуется покрывать обработанные участки целлофаном или другим материалом — все необходимые действия уже сделаны.

Хотя мгновенного эффекта не стоит ожидать, уже на следующий год пень станет настолько трухлявым, что его можно будет разрушить простым ударом ноги.