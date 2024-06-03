Крыжовник будет плодоносить без остановки: подкормите его этим в июне — залог хорошего урожая

Чем подкормить крыжовник в июне?

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Крыжовник пользуется широкой популярностью среди садоводов. Эту ягоду выращивают почти везде в России и часто используют для приготовления компотов, соков и прочего. Однако, чтобы ягоды выросли крупными, важно провести правильную подкормку в июне.

Фото: commons.wikimedia.org by Przemek P is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уже в начале июня крыжовник начинает активно плодоносить. Это время требует не только защиты от вредителей и болезней, но и своевременного внесения удобрений.

Подкармливание в первой или второй декаде июня способствует наливу ягод и росту побегов. Важно внести удобрения во время полива.

Крыжовник отзывчив на различные удобрения — органические и минеральные. Например, для органической подкормки в начале лета подойдёт настой коровяка. Для приготовления разводят коровий навоз с водой, затем раствор разбавляют и поливают под корень каждое растение.

Что касается минеральных удобрений, на 1 куст крыжовника можно использовать смесь азотных, калийных и фосфорных удобрений, разведенную в воде.