1000 и один способ применения: этот продукт из кухни принесёт огромную пользу саду — настоящий волшебный порошок дачников

Сода — доступный продукт, полезный не только на кухне, но и на огороде. Её многочисленные свойства помогают решать разнообразные проблемы на участке.
Борьба с сорняками
Сода эффективно борется с сорняками, повышая рН почвы и делая её непригодной для многих сорных растений. Достаточно посыпать содой места с сорняками или поливать их содовым раствором (1 столовая ложка на 1 литр воды).
Защита от вредителей
Сода защищает огородные культуры от тли, гусениц, муравьёв, проволочников, долгоносиков и слизней. Для этого растения обрабатывают раствором соды (4 столовые ложки на 10 литров воды) или присыпают пораженные участки.
Борьба с болезнями
Сода создаёт щелочную среду на поверхности листьев, неподходящую для грибков. Растения опрыскивают содовым раствором (4 столовые ложки на 10 литров воды) каждые 7-10 дней в период активного роста и цветения.
Улучшение урожая
Сода может улучшить урожай огурцов, томатов, винограда и других культур, повышая содержание сахара в плодах и придавая им более насыщенный вкус и аромат. Растения орошают раствором соды (1 столовая ложка на 10 литров воды) после первого урожая, с интервалом в один день в течение недели.
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