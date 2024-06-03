1000 и один способ применения: этот продукт из кухни принесёт огромную пользу саду — настоящий волшебный порошок дачников

Как правильно и с пользой использовать соду на участке?

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сода — доступный продукт, полезный не только на кухне, но и на огороде. Её многочисленные свойства помогают решать разнообразные проблемы на участке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Борьба с сорняками

Сода эффективно борется с сорняками, повышая рН почвы и делая её непригодной для многих сорных растений. Достаточно посыпать содой места с сорняками или поливать их содовым раствором (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Защита от вредителей

Сода защищает огородные культуры от тли, гусениц, муравьёв, проволочников, долгоносиков и слизней. Для этого растения обрабатывают раствором соды (4 столовые ложки на 10 литров воды) или присыпают пораженные участки.

Борьба с болезнями

Сода создаёт щелочную среду на поверхности листьев, неподходящую для грибков. Растения опрыскивают содовым раствором (4 столовые ложки на 10 литров воды) каждые 7-10 дней в период активного роста и цветения.

Улучшение урожая

Сода может улучшить урожай огурцов, томатов, винограда и других культур, повышая содержание сахара в плодах и придавая им более насыщенный вкус и аромат. Растения орошают раствором соды (1 столовая ложка на 10 литров воды) после первого урожая, с интервалом в один день в течение недели.