Выращиваем апельсиновое дерево дома: рассказываем, как правильно посадить семена

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Как вырастить апельсиновое дерево?

1:58
Садоводство » Советы

Апельсиновые деревья можно выращивать в помещении или теплице. Лучший способ вырастить здоровое дерево, приносящее плоды, — это приобрести молодое деревце или саженец. Однако вы можете посадить семена апельсина прямо в почву, если хотите наблюдать за процессом с самого начала.

Как вырастить апельсиновое дерево?
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Разрежьте апельсин аккуратно, не ломая косточки внутри. Выбирайте семена без вмятин или обесцвечивания. Семена, которые выглядят увядшими и сухими, обычно после того, как их слишком долго не оставляли в плодах, имеют меньшие шансы на прорастание.

2. Вымойте семена. Подержите семена под проточной водой и аккуратно сотрите всю мякоть или другой материал, который собрался на семенах. Будьте осторожны, чтобы не повредить семена, особенно если некоторые из них уже начинают прорастать. После этого нет необходимости сушить семена. Сохраняя их влажными, вы увеличите вероятность их прорастания.

3. Ускорьте прорастание семян. Хранить влажные семена в пластиковом пакете в холодильнике в течение 30 дней перед посадкой или просто поддерживайте почву влажной.

4. Посадите каждое семечко в небольшой горшочек с хорошо дренируемой горшечной смесью или почвой.
Если почва плохо поддается дренированию, добавьте щепки из коры лиственных пород.

5. Следите за тем, чтобы почва была хорошо освещена солнечным светом.

6. Вносите сбалансированное удобрение раз в две недели (по желанию). Если вы хотите ускорить рост дерева, вам поможет внесение небольшого количества удобрений в почву каждые 10-14 дней.

7. Удаляйте самый слабый из трёх побегов, когда прорастут семена.

АПЕЛЬСИН ДОМА | Как вырастить апельсиновое дерево из косточки? | СНАЧАЛА БЫЛО СЕМЕЧКО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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