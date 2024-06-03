Дедовский метод подкормки огурцов: увеличьте урожай в 3 раза

Лучшая подкормка огурцов в июне

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — время, когда огурцы активно растут и формируют плоды. Для того чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами и повысить урожайность, важно правильно подкармливать их.

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Одним из эффективных способов удобрения огурцов является использование дрожжевого раствора.

Подкормку дрожжами рекомендуется проводить после сбора первого урожая. В этот период растения нуждаются в дополнительных витаминах и питательных веществах для восстановления сил и продолжения плодоношения.

Для приготовления питательного раствора, нам потребуются следующие ингредиенты:

— 10 г дрожжей

— 5 л воды

— 5 ст. л. сахара

Дрожжи растворяются в теплой воде, после чего добавляется сахар и тщательно перемешивается. Полученную смесь оставляем на три дня в теплом месте для настаивания.

Однако, важно отметить, что основа получается достаточно концентрированной, поэтому перед применением необходимо разбавить её водой. На 10 л воды приходится 500 мл готовой дрожжевой настойки.

При подкормке огурцов дрожжами необходимо уделять внимание правильному расходу раствора. Рекомендуемая норма — 500 мл на один кустик огурцов.