Дедовский метод подкормки огурцов: увеличьте урожай в 3 раза

Июнь — время, когда огурцы активно растут и формируют плоды. Для того чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами и повысить урожайность, важно правильно подкармливать их.
Одним из эффективных способов удобрения огурцов является использование дрожжевого раствора.
Подкормку дрожжами рекомендуется проводить после сбора первого урожая. В этот период растения нуждаются в дополнительных витаминах и питательных веществах для восстановления сил и продолжения плодоношения.
Для приготовления питательного раствора, нам потребуются следующие ингредиенты:
— 10 г дрожжей
— 5 л воды
— 5 ст. л. сахара
Дрожжи растворяются в теплой воде, после чего добавляется сахар и тщательно перемешивается. Полученную смесь оставляем на три дня в теплом месте для настаивания.
Однако, важно отметить, что основа получается достаточно концентрированной, поэтому перед применением необходимо разбавить её водой. На 10 л воды приходится 500 мл готовой дрожжевой настойки.
При подкормке огурцов дрожжами необходимо уделять внимание правильному расходу раствора. Рекомендуемая норма — 500 мл на один кустик огурцов.
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