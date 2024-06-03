Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне

Эти агромероприятия нужно провести голубике

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Июнь - важный период в жизни голубичных кустарников, когда происходит окончание цветения и начало формирования ягод. От правильного ухода в этот месяц будет зависеть качество и количество будущего урожая. Рассмотрим основные агротехнические мероприятия, которые необходимо провести для голубики в июне.

Фото: commons.wikimedia.org by Blueberry Glade is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полив

В июне голубика особенно нуждается в регулярном и обильном поливе. Почва под кустами должна постоянно поддерживаться влажной, но при этом не переувлажненной. Поливайте растения 2-3 раза в неделю, выливая под каждый куст 10-15 литров воды. Следите, чтобы грунт не пересыхал.

Мульчирование

Для сохранения влаги в почве и подавления сорняков проводите мульчирование приствольных кругов голубики. Используйте органические мульчирующие материалы - торф, опилки, сухую траву или солому. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Подкормка

В июне голубика нуждается в дополнительном питании. Вносите комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Можно использовать и органические подкормки - перегной, компост, жидкие удобрения. Вносите их в приствольные круги, равномерно распределяя по поверхности.

Обрезка

Для формирования урожая следующего года необходимо провести обрезку голубики. Удаляйте старые, отплодоносившие побеги, оставляя 3-4 молодых ветки. Также обрезайте все поврежденные, больные или загущающие кусты ветки.

Борьба с вредителями и болезнями

Внимательно следите за состоянием куcтов и своевременно выявляйте признаки поражения вредителями или болезнями. При необходимости обрабатывайте растения специальными биопрепаратами или народными средствами.

Соблюдая эти агротехнические приемы в июне, вы сможете получить богатый и качественный урожай голубики.