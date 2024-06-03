Для того, чтобы не горчили баклажаны, нужно правильно их поливать

Устраните эти причины и баклажаны горчить не будут

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны - популярный овощ, который ценится за свой мягкий, нежный вкус. Однако нередко баклажаны могут приобретать горький привкус, что значительно снижает их кулинарные качества. Как же правильно поливать баклажаны, чтобы избежать этого нежелательного эффекта?

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему баклажаны могут стать горькими?

Основные причины появления горечи у баклажанов:

недостаточный полив. Если почва пересыхает, в растениях начинают накапливаться горькие алкалоиды, в первую очередь соланин;

избыток азотных удобрений. Чрезмерное внесение азотных удобрений может также провоцировать накопление соланина;

высокая температура. Жаркая, засушливая погода сама по себе может стать причиной повышения горечи;

поражение болезнями. Грибковые и бактериальные заболевания баклажанов могут вызывать горечь плодов.

Таким образом, правильный полив является ключевым фактором, позволяющим избежать горечи в баклажанах.

Как правильно поливать баклажаны

Для получения сладких, нежных баклажанов важно соблюдать следующие правила полива:

регулярность. Баклажаны нуждаются в регулярных и обильных поливах. Поливайте растения 2-3 раза в неделю, особенно в жаркую погоду;

обильность. Каждый раз проливайте около 5-7 литров воды под один куст. Земля должна впитывать влагу, но не пересыхать;

равномерность. Поливайте равномерно по всей площади приствольного круга, чтобы влага равномерно распределялась;

своевременность. Не допускайте пересыхания почвы - поливайте сразу, как только она начинает подсыхать;

после формирования плодов. Особенно важно поддерживать стабильный полив в период налива и созревания баклажанов.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете вырастить на своем огороде сладкие, аппетитные баклажаны без горечи.