Защищаем клубнику от болезней. Даже тогда, когда формируются ягоды

Эффективный рецепт защиты клубники от болезней

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но, к сожалению, растение подвержено различным грибковым и бактериальным заболеваниям, которые могут серьезно навредить урожаю. Как же защитить ягоды от болезней? Опытные огородники знают эффективный рецепт, который можно применять даже во время плодоношения.

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Основные проблемы в выращивании клубники

Чаще всего клубника страдает от таких заболеваний, как:

серая гниль (боtrytis) — поражает ягоды и листья, в результате чего они буреют и загнивают;

мучнистая роса — поражает листья, цветы и ягоды, покрывая их белым налетом;

вертициллезное увядание — вызывает пожелтение и отмирание листьев;

антракноз — поражает ягоды, листья и черешки, вызывая их отмирание.

Эти болезни способны существенно снизить урожай, поэтому огородники должны уделять их профилактике особое внимание.

Эффективный метод защиты клубники от болезней

Опытные садоводы для борьбы с болезнями клубники используют проверенный годами способ — обработку растений молочной сывороткой. Этот натуральный природный препарат обладает следующими полезными свойствами:

антимикробные свойства. Молочная сыворотка способна подавлять развитие большинства грибковых и бактериальных патогенов;

стимуляция иммунитета. Богатая полезными веществами сыворотка улучшает общее состояние растений, повышая их сопротивляемость;

безопасность для человека. Сыворотка — натуральный, безвредный продукт, поэтому ее можно применять даже на стадии формирования ягод.

Как проводить обработку сывороткой

Для защиты клубники от болезней используют свежую молочную сыворотку. Приготовление и применение:

развести сыворотку в воде в соотношении 1:10 (1 часть сыворотки на 10 частей воды);

обработать кусты клубники, опрыскивая листья, цветы и ягоды. Повторять процедуру 1 раз в 10-14 дней;

проводить обработку можно в любой период вегетации, включая период цветения и плодоношения.

Этот простой и эффективный метод позволит вам сохранить урожай клубники, защитив ее от многих опасных грибковых и бактериальных болезней.