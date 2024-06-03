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Защищаем клубнику от болезней. Даже тогда, когда формируются ягоды

Эффективный рецепт защиты клубники от болезней

2:25
Садоводство » Плодовые

Клубника — одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но, к сожалению, растение подвержено различным грибковым и бактериальным заболеваниям, которые могут серьезно навредить урожаю. Как же защитить ягоды от болезней? Опытные огородники знают эффективный рецепт, который можно применять даже во время плодоношения.

Эффективный рецепт защиты клубники от болезней
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные проблемы в выращивании клубники

Чаще всего клубника страдает от таких заболеваний, как:

  • серая гниль (боtrytis) — поражает ягоды и листья, в результате чего они буреют и загнивают;
  • мучнистая роса — поражает листья, цветы и ягоды, покрывая их белым налетом;
  • вертициллезное увядание — вызывает пожелтение и отмирание листьев;
  • антракноз — поражает ягоды, листья и черешки, вызывая их отмирание.

Эти болезни способны существенно снизить урожай, поэтому огородники должны уделять их профилактике особое внимание.

Эффективный метод защиты клубники от болезней

Опытные садоводы для борьбы с болезнями клубники используют проверенный годами способ — обработку растений молочной сывороткой. Этот натуральный природный препарат обладает следующими полезными свойствами:

  • антимикробные свойства. Молочная сыворотка способна подавлять развитие большинства грибковых и бактериальных патогенов;
  • стимуляция иммунитета. Богатая полезными веществами сыворотка улучшает общее состояние растений, повышая их сопротивляемость;
  • безопасность для человека. Сыворотка — натуральный, безвредный продукт, поэтому ее можно применять даже на стадии формирования ягод.

Как проводить обработку сывороткой

Для защиты клубники от болезней используют свежую молочную сыворотку. Приготовление и применение:

  • развести сыворотку в воде в соотношении 1:10 (1 часть сыворотки на 10 частей воды);
  • обработать кусты клубники, опрыскивая листья, цветы и ягоды. Повторять процедуру 1 раз в 10-14 дней;
  • проводить обработку можно в любой период вегетации, включая период цветения и плодоношения.

Этот простой и эффективный метод позволит вам сохранить урожай клубники, защитив ее от многих опасных грибковых и бактериальных болезней.

Система защиты клубники от вредителей и болезней
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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