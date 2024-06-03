Вот как приготовить навозную грядку и для чего вообще это делать

Навозная грядка - традиционный приём органического земледелия, который используется для повышения плодородия почвы и улучшения роста растений. Давайте разберёмся, как правильно приготовить навозную грядку и какова её практическая польза.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Зачем нужна навозная грядка?
Навозная грядка представляет собой смесь перегноя, навоза и почвы, которая накапливает питательные вещества и полезные микроорганизмы. Основные преимущества такой грядки:
обогащение почвы органикой. Перегной и навоз являются отличными органическими удобрениями, повышающими плодородие земли;
улучшение структуры грунта. Органика делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой и влагоёмкой;
стимуляция микрофлоры. В навозной грядке активно развиваются полезные почвенные микроорганизмы;
поддержка корневой системы. Питательные вещества из грядки постепенно проникают к корням растений;
продление влажности почвы. Органика долго удерживает влагу, снижая частоту поливов.
Как приготовить навозную грядку
Процесс создания навозной грядки включает несколько основных этапов:
выбор места. Подберите ровный, солнечный участок, куда будет удобно доставлять материалы;
подготовка основания. Перекопайте и выровняйте землю, при необходимости внесите песок или глину для улучшения структуры;