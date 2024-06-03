Вот как приготовить навозную грядку и для чего вообще это делать

Рассказываем, зачем вам нужна навозная грядка

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Навозная грядка - традиционный приём органического земледелия, который используется для повышения плодородия почвы и улучшения роста растений. Давайте разберёмся, как правильно приготовить навозную грядку и какова её практическая польза.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зачем нужна навозная грядка?

Навозная грядка представляет собой смесь перегноя, навоза и почвы, которая накапливает питательные вещества и полезные микроорганизмы. Основные преимущества такой грядки:

обогащение почвы органикой. Перегной и навоз являются отличными органическими удобрениями, повышающими плодородие земли;

улучшение структуры грунта. Органика делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой и влагоёмкой;

стимуляция микрофлоры. В навозной грядке активно развиваются полезные почвенные микроорганизмы;

поддержка корневой системы. Питательные вещества из грядки постепенно проникают к корням растений;

продление влажности почвы. Органика долго удерживает влагу, снижая частоту поливов.

Как приготовить навозную грядку

Процесс создания навозной грядки включает несколько основных этапов:

выбор места. Подберите ровный, солнечный участок, куда будет удобно доставлять материалы;

подготовка основания. Перекопайте и выровняйте землю, при необходимости внесите песок или глину для улучшения структуры;

укладка слоев. Последовательно укладывайте слои: навоз, перегной, дерновая земля, опилки. Повторяйте слои 2-3 раза;

уплотнение и увлажнение. Утрамбуйте грядку, затем обильно пролейте водой;

укрытие. Накройте поверхность грядки слоем мульчи (солома, опилки, торф).

Готовую грядку можно использовать сразу или оставить на 2-3 месяца для "созревания".

Применение навозной грядки

Готовая навозная грядка идеально подходит для выращивания самых разных овощных, ягодных и декоративных культур. Её можно использовать:

под посадку рассады;

для выращивания томатов, огурцов, зелени;

для клубники, малины и других ягодных растений;

для цветов, кустарников и деревьев.

Навозная грядка - это прекрасный способ обогатить почву органикой и вырастить на ней богатые, здоровые урожаи.