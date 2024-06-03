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Разбираемся в вопросе: можно ли сажать разные сорта сладкого перца рядом

Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца

1:41
Садоводство » Овощи

Сладкий перец - популярная овощная культура, которая радует нас своим разнообразием сортов. Нередко огородники хотят высадить сразу несколько сортов перца на своем участке. Но можно ли это делать? Рассмотрим, какие особенности нужно учитывать.

Особенности, которые нужно знать при посадке разных сортов перца
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные требования к посадке перца

Выбирая сорта перца для совместной посадки, нужно обязательно учитывать следующие факторы:

  • сроки созревания. Оптимально сажать перцы с одинаковыми сроками созревания, чтобы получить весь урожай примерно в одно время;
  • требования к почве и климату. Сорта должны хорошо расти и плодоносить в одинаковых условиях;
  • габитус куста. Важно, чтобы растения не мешали друг другу, имели схожую высоту и разветвленность.

Совместимость сортов сладкого перца

С учётом этих требований, можно сделать вывод:

  • сажать разные сорта сладкого перца рядом можно, если они имеют схожие сроки созревания, размер и форму куста, а также одинаковые требования к почве и климату;
  • оптимально выбирать сорта одной ботанической разновидности (например, все - болгарский перец). Так растения будут лучше адаптированы к общим условиям;
  • сорта с контрастными характеристиками (высокие и карликовые, ранние и поздние) лучше высаживать на разных участках;
  • нельзя сажать рядом перцы сладкие и острые - они будут скрещиваться, ухудшая вкусовые качества плодов.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит вам успешно выращивать на одном участке несколько сортов сладкого перца.

Можно ли сажать рядом перцы разных сортов? Не переопылятся? Что будет с плодами?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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