Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке

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Окучивать картошку можно только при соблюдении этих правил

2:15
Садоводство » Овощи

Окучивание картофеля - важный агротехнический приём, который помогает получить хороший урожай. Но возникает вопрос: можно ли проводить окучивание в жаркое сухое время года? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Окучивать картошку можно только при соблюдении этих правил
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зачем нужно окучивание картофеля

Окучивание картофеля решает сразу несколько важных задач:

  • формирование дополнительных клубней. Во время окучивания часть стебля и боковые побеги оказываются под землей, что стимулирует образование новых клубней;
  • защита от света. Окучивание помогает уберечь клубни от позеленения, которое происходит при попадании на них солнечных лучей;
  • сохранение влаги. Рыхлый холмик почвы вокруг кустов препятствует быстрому испарению влаги из грунта;
  • борьба с сорняками. Окучивание подавляет рост сорных растений вокруг кустов картофеля.

Окучивание в жаркую погоду

Многие огородники опасаются проводить окучивание в жаркое сухое время года, опасаясь, что это может нанести вред растениям. Действительно, есть некоторые риски:

  • пересушивание почвы. При высокой температуре и низкой влажности окученная почва может быстро высохнуть, что негативно скажется на развитии картофеля;
  • повреждение корней. Агрессивное окучивание в сухую погоду может механически повредить корневую систему растений;
  • стресс для растений. Резкие колебания температуры и влажности могут вызвать стрессовое состояние у картофеля.

Как правильно окучивать картофель в жару

Несмотря на эти риски, окучивание в жаркие дни можно и нужно проводить, соблюдая некоторые правила:

  • выбирайте прохладное время суток - утро или вечер, избегая самых жарких часов дня;
  • перед окучиванием обильно полейте растения, чтобы почва была влажной;
  • не оголяйте стебли полностью, оставляйте часть зеленой массы на виду;
  • окучивайте аккуратно, стараясь не повредить корни;
  • после окучивания мульчируйте приствольные круги органикой, чтобы сохранить влагу.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете успешно провести окучивание картофеля даже в жаркую погоду.

5 причин, почему и когда нельзя окучивать картофель
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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