Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке

Окучивание картофеля - важный агротехнический приём, который помогает получить хороший урожай. Но возникает вопрос: можно ли проводить окучивание в жаркое сухое время года? Давайте разберёмся в этом вопросе.
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Зачем нужно окучивание картофеля
Окучивание картофеля решает сразу несколько важных задач:
формирование дополнительных клубней. Во время окучивания часть стебля и боковые побеги оказываются под землей, что стимулирует образование новых клубней;
защита от света. Окучивание помогает уберечь клубни от позеленения, которое происходит при попадании на них солнечных лучей;
сохранение влаги. Рыхлый холмик почвы вокруг кустов препятствует быстрому испарению влаги из грунта;
борьба с сорняками. Окучивание подавляет рост сорных растений вокруг кустов картофеля.
Окучивание в жаркую погоду
Многие огородники опасаются проводить окучивание в жаркое сухое время года, опасаясь, что это может нанести вред растениям. Действительно, есть некоторые риски:
пересушивание почвы. При высокой температуре и низкой влажности окученная почва может быстро высохнуть, что негативно скажется на развитии картофеля;
повреждение корней. Агрессивное окучивание в сухую погоду может механически повредить корневую систему растений;
стресс для растений. Резкие колебания температуры и влажности могут вызвать стрессовое состояние у картофеля.
Как правильно окучивать картофель в жару
Несмотря на эти риски, окучивание в жаркие дни можно и нужно проводить, соблюдая некоторые правила:
выбирайте прохладное время суток - утро или вечер, избегая самых жарких часов дня;
перед окучиванием обильно полейте растения, чтобы почва была влажной;
не оголяйте стебли полностью, оставляйте часть зеленой массы на виду;
окучивайте аккуратно, стараясь не повредить корни;
после окучивания мульчируйте приствольные круги органикой, чтобы сохранить влагу.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете успешно провести окучивание картофеля даже в жаркую погоду.
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