Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке

Окучивать картошку можно только при соблюдении этих правил

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Окучивание картофеля - важный агротехнический приём, который помогает получить хороший урожай. Но возникает вопрос: можно ли проводить окучивание в жаркое сухое время года? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Зачем нужно окучивание картофеля

Окучивание картофеля решает сразу несколько важных задач:

формирование дополнительных клубней. Во время окучивания часть стебля и боковые побеги оказываются под землей, что стимулирует образование новых клубней;

защита от света. Окучивание помогает уберечь клубни от позеленения, которое происходит при попадании на них солнечных лучей;

сохранение влаги. Рыхлый холмик почвы вокруг кустов препятствует быстрому испарению влаги из грунта;

борьба с сорняками. Окучивание подавляет рост сорных растений вокруг кустов картофеля.

Окучивание в жаркую погоду

Многие огородники опасаются проводить окучивание в жаркое сухое время года, опасаясь, что это может нанести вред растениям. Действительно, есть некоторые риски:

пересушивание почвы. При высокой температуре и низкой влажности окученная почва может быстро высохнуть, что негативно скажется на развитии картофеля;

повреждение корней. Агрессивное окучивание в сухую погоду может механически повредить корневую систему растений;

стресс для растений. Резкие колебания температуры и влажности могут вызвать стрессовое состояние у картофеля.

Как правильно окучивать картофель в жару

Несмотря на эти риски, окучивание в жаркие дни можно и нужно проводить, соблюдая некоторые правила:

выбирайте прохладное время суток - утро или вечер, избегая самых жарких часов дня;

перед окучиванием обильно полейте растения, чтобы почва была влажной;

не оголяйте стебли полностью, оставляйте часть зеленой массы на виду;

окучивайте аккуратно, стараясь не повредить корни;

после окучивания мульчируйте приствольные круги органикой, чтобы сохранить влагу.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете успешно провести окучивание картофеля даже в жаркую погоду.