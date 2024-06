Колорадский жук улетит на участок соседей: в междурядья картошки рассыпьте эти бесценные дары природы — от вредителя избавитесь

Для отпугивания колорадского жука от картофеля отлично подходит хвойный запах. Междурядья можно посыпать свежими сосновыми опилками или хвоей. Чтобы аромат не ослабевал, обновляйте эту мульчу каждые две недели.

Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication