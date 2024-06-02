Колорадский жук улетит на участок соседей: в междурядья картошки рассыпьте эти бесценные дары природы — от вредителя избавитесь

Для отпугивания колорадского жука от картофеля отлично подходит хвойный запах. Междурядья можно посыпать свежими сосновыми опилками или хвоей. Чтобы аромат не ослабевал, обновляйте эту мульчу каждые две недели.
Эффективное народное средство от колорадского жука — настой из полыни и древесной золы. Для его приготовления возьмите пучок полыни и стакан золы, залейте их кипятком и настаивайте 5-6 часов. Процедив настой, разведите его водой в соотношении 1 часть настоя на 10 частей воды и добавьте немного жидкого мыла, чтобы средство лучше прилипало к листьям. Обрабатывайте растения этим настоем каждую неделю в сухую погоду.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.