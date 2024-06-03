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Что сделать, чтобы редис не ушёл в стрелку

Предотвращаем уход редиса в стрелку

2:23
Садоводство » Овощи

Редис - одна из самых быстрорастущих корнеплодных культур. Но иногда он преждевременно цветёт и даёт стрелку вместо сочных сладких корнеплодов. Как предотвратить это нежелательное явление? Рассмотрим основные причины и способы, как не допустить, чтобы редис ушёл в стрелку.

Предотвращаем уход редиса в стрелку
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему редис даёт стрелку

Существует несколько факторов, которые могут спровоцировать преждевременное цветение редиса:

1. Неблагоприятные погодные условия. Если в период роста стоит жаркая, засушливая погода, редис может пойти в стрелку для ускорения цветения и формирования семян. Это является стрессовой реакцией на неблагоприятные внешние условия.

2. Нарушение сроков посева. Слишком ранние или поздние сроки посева также могут спровоцировать стрелкование редиса. Оптимальное время для посева зависит от климатической зоны, но обычно это апрель-май.

3. Неправильная агротехника. Нехватка питательных веществ, недостаток влаги, уплотнение почвы - все это ослабляет растения и приводит к их преждевременному цветению.

4. Генетические особенности сорта. Некоторые сорта редиса более предрасположены к стрелкованию, особенно при несоблюдении оптимальных условий.

Как предотвратить уход редиса в стрелку

Существует несколько эффективных способов, которые помогут избежать этой проблемы:

1. Выбирайте правильные сроки посева. Ориентируйтесь на рекомендованные для вашего региона даты.

2. Обеспечьте растения достаточным питанием. Вносите перед посевом комплексные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием.

3. Регулярно поливайте редис, особенно в жаркую сухую погоду. Почва должна быть постоянно влажной.

4. Рыхлите междурядья и окучивайте растения, чтобы предотвратить уплотнение грунта.

5. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта редиса, например, "Ранний красный", "Сора", "Чудо".

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить сочные, аппетитные корнеплоды редиса, а не преждевременно зацветшие экземпляры.

Почему редис растёт мелким и быстро уходит в "стрелку"?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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