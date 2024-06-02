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Подкормка для комнатных растений из куркумы

Эта пряность улучшит состояние растений

2:31
Садоводство » Комнатные цветы

Куркума — это не только известная пряность, широко используемая в кулинарии. Оказывается, этот корень также может быть отличной подкормкой для комнатных растений. Натуральные питательные вещества куркумы способны значительно улучшить состояние и рост домашних цветов и зелени.

Эта пряность улучшит состояние растений
Фото: Travail personnel by Javier martin is licensed under domaine public

Полезные свойства куркумы

Куркума содержит большое количество необходимых растениям питательных веществ. В её составе присутствуют:

  • азот, фосфор и калий — основные макроэлементы, влияющие на рост и развитие растений;
  • железо, магний, марганец, цинк и другие микроэлементы, участвующие в фотосинтезе и обменных процессах;
  • витамины группы В, C, D, Е — активизируют жизнедеятельность растений;
  • эфирные масла — обладают антисептическими свойствами, защищают от грибковых и бактериальных болезней.

Эти полезные вещества позволяют куркуме стать отличной натуральной подкормкой для комнатных цветов.

Как сделать подкормку из куркумы

Для приготовления удобрения из куркумы достаточно всего несколько простых действий:

1. Натереть корень куркумы на мелкой терке или измельчить в блендере в порошкообразную консистенцию.
2. Залить порошок куркумы водой в пропорции 1:10 (1 ч. л. на 1 стакан воды).
3. Дать настояться в течение 7-10 дней, периодически помешивая.
4. Процедить полученный настой через сито или марлю.

Готовый раствор можно разбавить водой в соотношении 1:1 и использовать для полива комнатных растений.

Благотворное действие куркумы

Регулярное применение этой натуральной подкормки будет стимулировать рост и развитие комнатных растений:

  • она повышает устойчивость к заболеваниям, защищая от грибковых и бактериальных инфекций;
  • усиливает фотосинтез, улучшая насыщение растений кислородом и питательными веществами;
  • способствует более интенсивному образованию цветочных бутонов и завязей плодов;
  • придаёт листьям более яркую, насыщенную окраску;
  • ускоряет приживаемость и рост новых побегов и отростков.

Куркума — это уникальный природный помощник для ухода за комнатными растениями. Регулярное использование этой подкормки поможет укрепить их здоровье и обеспечить пышное цветение.

От куркумы любая рассады укрепится и попрёт в рост
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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