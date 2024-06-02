Подкормка для комнатных растений из куркумы

Эта пряность улучшит состояние растений

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Куркума — это не только известная пряность, широко используемая в кулинарии. Оказывается, этот корень также может быть отличной подкормкой для комнатных растений. Натуральные питательные вещества куркумы способны значительно улучшить состояние и рост домашних цветов и зелени.

Фото: Travail personnel by Javier martin is licensed under domaine public

Полезные свойства куркумы

Куркума содержит большое количество необходимых растениям питательных веществ. В её составе присутствуют:

азот, фосфор и калий — основные макроэлементы, влияющие на рост и развитие растений;

железо, магний, марганец, цинк и другие микроэлементы, участвующие в фотосинтезе и обменных процессах;

витамины группы В, C, D, Е — активизируют жизнедеятельность растений;

эфирные масла — обладают антисептическими свойствами, защищают от грибковых и бактериальных болезней.

Эти полезные вещества позволяют куркуме стать отличной натуральной подкормкой для комнатных цветов.

Как сделать подкормку из куркумы

Для приготовления удобрения из куркумы достаточно всего несколько простых действий:

1. Натереть корень куркумы на мелкой терке или измельчить в блендере в порошкообразную консистенцию.

2. Залить порошок куркумы водой в пропорции 1:10 (1 ч. л. на 1 стакан воды).

3. Дать настояться в течение 7-10 дней, периодически помешивая.

4. Процедить полученный настой через сито или марлю.

Готовый раствор можно разбавить водой в соотношении 1:1 и использовать для полива комнатных растений.

Благотворное действие куркумы

Регулярное применение этой натуральной подкормки будет стимулировать рост и развитие комнатных растений:

она повышает устойчивость к заболеваниям, защищая от грибковых и бактериальных инфекций;

усиливает фотосинтез, улучшая насыщение растений кислородом и питательными веществами;

способствует более интенсивному образованию цветочных бутонов и завязей плодов;

придаёт листьям более яркую, насыщенную окраску;

ускоряет приживаемость и рост новых побегов и отростков.

Куркума — это уникальный природный помощник для ухода за комнатными растениями. Регулярное использование этой подкормки поможет укрепить их здоровье и обеспечить пышное цветение.