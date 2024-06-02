Растение-приманки: от колорадского жука избавляемся хитрым способом — на картофель брызгать ядохимикаты не потребуется

Как избавиться от колорадского жука с помощью баклажанов?

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Картофель — одна из самых популярных и востребованных культур среди огородников. Каждый год дачники и сельские жители сажают его на своих участках, кто по одной сотке, а кто и по гектару. Однако у картофеля есть один заклятый "друг", появившийся благодаря нашим зарубежным партнёрам — колорадский жук.

Фото: commons.wikimedia.org by Pilgab is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Многие сейчас используют химические средства для борьбы с жуком, но у них есть свои минусы.

Если не хочется использовать химию на всём участке, можно попробовать этот метод. Колорадский жук ест не только картофель, но и табак, баклажаны и помидоры. Обработайте один саженец баклажана системными препаратами против колорадского жука и поместите его на картофельные грядки. Результат не заставит себя ждать: жуки накинутся на баклажан, и через 6-7 часов вокруг него уже будет лежать много обездвиженных вредителей.

Растения-приманки работают очень хорошо. Следующий шаг — разместить несколько обработанных баклажанов рядом с картофелем.