Выбираем компаньонов для перца: рассказываем, что лучше посадить рядом с этой культурой.

Перец хорошо растёт рядом с определёнными культурами. Рассказываем, что лучше сажать.
К отличным растениям-компаньонам для перца относится базилик, который помогает отпугивать тлю, паутинного клеща, комаров и мух и даже потенциально улучшает вкус перца. К другим хорошим компаньонам относятся лук, шпинат и помидоры.
К плохим растениям-компаньонам для перца относятся стручковая фасоль, поскольку лозы могут запутаться в растениях перца. Брокколи, цветная и белокочанная капуста не являются хорошими компаньонами для перца, поскольку они забирают аналогичные питательные вещества из почвы и, как правило, привлекают вредителей, которые могут повредить растения перца.
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