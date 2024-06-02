Выбираем компаньонов для перца: рассказываем, что лучше посадить рядом с этой культурой.

Что можно и что нельзя сажать рядом с перцем?

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Перец хорошо растёт рядом с определёнными культурами. Рассказываем, что лучше сажать.

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К отличным растениям-компаньонам для перца относится базилик, который помогает отпугивать тлю, паутинного клеща, комаров и мух и даже потенциально улучшает вкус перца. К другим хорошим компаньонам относятся лук, шпинат и помидоры.

К плохим растениям-компаньонам для перца относятся стручковая фасоль, поскольку лозы могут запутаться в растениях перца. Брокколи, цветная и белокочанная капуста не являются хорошими компаньонами для перца, поскольку они забирают аналогичные питательные вещества из почвы и, как правило, привлекают вредителей, которые могут повредить растения перца.