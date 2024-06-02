Друзья и враги томатов: выбираем компаньонов для посадки рядом с помидорами

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Что можно посадить рядом с томатами для хорошего урожая?

1:39
Садоводство » Овощи

Компаньонская посадка — отличный способ максимально повысить эффективность вашего сада. Почти для каждого выращиваемого вами овоща, вероятно, найдется полезное растение-компаньон, которое увеличит количество питательных веществ в почве, прогонит вредителей и поможет получить максимальную отдачу от сада.

Что можно посадить рядом с томатами для хорошего урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растения-компаньоны томатов

Помидоры прошли долгий путь с тех пор, как они росли в диком виде в Южной Америке. Коренные жители выращивали их и медленно завозили на север, попутно экспериментируя с гибридами. В результате сегодня у нас есть более 10 тыс. сортов томатов, которыми мы можем наслаждаться.

Лучшие растения-компаньоны для томатов — это те, которые дополняют их в рецептах. Базилик и помидоры созданы для того, чтобы сочетаться не только в соусах, но и в саду. Это растение помогает помидорам получать более высокие урожаи и отпугивает мух и комаров.

Бархатцы — ещё один хороший компаньон, отпугивающий нематод и других садовых вредителей. Другие друзья томатов включают спаржу, морковь, сельдерей, семейство луковых, листья салата, петрушку и шпинат.

К плохим компаньонским растениям для помидоров относятся капуста, свёкла, горох, фенхель, укроп и розмарин. Кукуруза и помидоры поражаются кукурузным початком, а помидоры и картофель поражаются одним и тем же заболеванием, поэтому держите эти растения отдельно, чтобы предотвратить распространение вредителей или болезней.

Что посадить рядом с томатами, чтобы снять щедрый урожай
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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