Друзья и враги томатов: выбираем компаньонов для посадки рядом с помидорами

Что можно посадить рядом с томатами для хорошего урожая?

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Компаньонская посадка — отличный способ максимально повысить эффективность вашего сада. Почти для каждого выращиваемого вами овоща, вероятно, найдется полезное растение-компаньон, которое увеличит количество питательных веществ в почве, прогонит вредителей и поможет получить максимальную отдачу от сада.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растения-компаньоны томатов

Помидоры прошли долгий путь с тех пор, как они росли в диком виде в Южной Америке. Коренные жители выращивали их и медленно завозили на север, попутно экспериментируя с гибридами. В результате сегодня у нас есть более 10 тыс. сортов томатов, которыми мы можем наслаждаться.

Лучшие растения-компаньоны для томатов — это те, которые дополняют их в рецептах. Базилик и помидоры созданы для того, чтобы сочетаться не только в соусах, но и в саду. Это растение помогает помидорам получать более высокие урожаи и отпугивает мух и комаров.

Бархатцы — ещё один хороший компаньон, отпугивающий нематод и других садовых вредителей. Другие друзья томатов включают спаржу, морковь, сельдерей, семейство луковых, листья салата, петрушку и шпинат.

К плохим компаньонским растениям для помидоров относятся капуста, свёкла, горох, фенхель, укроп и розмарин. Кукуруза и помидоры поражаются кукурузным початком, а помидоры и картофель поражаются одним и тем же заболеванием, поэтому держите эти растения отдельно, чтобы предотвратить распространение вредителей или болезней.