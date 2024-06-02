Сажаем цветную капусту: это сможет сделать каждый, следуя этим советам

Цветная капуста — ценный и вкусный продукт, который может разнообразить рацион и взрослых, и детей. Выращивать её самостоятельно не так сложно, если следовать определённым шагам. Рассказываем о важнейшем этапе — посадке.
Цветную капусту можно выращивать рассадным или безрассадным методом.
Посев в открытый грунт
Этот метод подходит для регионов с тёплым климатом. Для хорошего урожая выбирайте ранние или среднеспелые сорта и гибриды. Рекомендуются следующие:
Сроки посева
Сроки посева зависят от климата и погодных условий. Обычно семена высаживают в мае, когда почва прогреется до 10°C, а средняя температура воздуха не ниже +6°C. Обратите внимание на рекомендации на упаковке семян.
Цветная капуста любит солнечные места, защищённые от ветра. Ей нужна плодородная, рыхлая почва с нейтральной или слабокислой кислотностью и хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Важно избегать высокой кислотности, чтобы предотвратить поражение килой.
Осенью на 1 м² грядки вносят 7 кг навоза или компоста и 1,5 кг золы. Весной участок снова перекапывают, добавляя 50 г калийной соли, 25 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на м².
Технология посева
Подготовленную грядку разметьте, делая ряды на расстоянии 30 см друг от друга. В каждом ряду сделайте лунки глубиной 2 см и диаметром 5 см с расстоянием между ними 60 см. Полейте лунки тёплой водой. В каждую положите по 2-3 семени и аккуратно присыпьте землёй.
Через неделю-полторы появятся всходы. Когда на них будет 3-4 листа, срежьте самые слабые растения, чтобы не повредить корни оставшихся.
Цветная капуста нуждается в регулярном поливе. В период образования завязей особенно важно обеспечивать влагу, иначе урожайность снизится. Поливайте раз в неделю, из расчета 10 литров воды на 1 м², а в засуху — дважды в неделю. После полива рыхлите землю и окучивайте растения для стимулирования корневого роста.
Подкармливайте растения по следующей схеме:
Первая подкормка — через две недели после всходов: 25 г мочевины на ведро воды или 5 литров коровяка на м².
Вторая подкормка — через две недели: ведро коровяка с 1 столовой ложкой "Кристалона", по литру под каждое растение.
Третья подкормка — через две недели: 2 столовые ложки "Нитрофоски" на 10 литров воды, 6-8 литров на м².
Когда начнут формироваться головки, прекратите внесение азотных удобрений.
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