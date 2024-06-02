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Этот экзотический кустарник декоративен круглый год: цветы напоминают яркие ленточки

Почему стоит посадить лоропеталум?

1:51
Садоводство » Цветы

Этот необычный кустарник удивит вас продолжительным цветением и эффектной листвой, привлекательной даже зимой. Это лоропеталум (Loropetalum).

Почему стоит посадить лоропеталум?
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В народе его называют ремнелепестником или деревом шёлковых лент за оригинальные соцветия, напоминающие яркие ленточки.

Этот экзотический кустарник декоративен круглый год. Лоропеталум имеет насыщенную по цвету листву, которую не сбрасывает на зиму. Листья темно-пурпурные, но есть сорта с ярко-зеленой кроной.

Лоропеталум является родственником гамамелиса и произрастает в Китае, где его очень ценят. Первые соцветия распускаются в апреле. Весной у него самое массовое цветение, но цветы появляются и летом, и осенью до середины октября. В теплице или дома ремнелепестник может цвести круглый год.

Паукообразные цветы лоропеталума источают сладковатый аромат. Окраска лепестков бывает розовой, красной или белой. В пик цветения цветы густо покрывают ветви, почти скрывая листву.

Особенно красив ремнелепестник с золотисто-зелёными листьями и яркими розовыми кистями. Пурпурнолистные сорта также популярны. Сегодня такие экзотические растения легко найти в продаже.

Цена на лоропеталум высокая, но доступная. Популярны сорта "Fire Dance", "Black Pearl", "Ever Red", "Pipa's Red" и другие.

В холодных регионах лоропеталум лучше выращивать в контейнере, чтобы украшать им дом. Ремнелепестник неприхотлив и адаптируется к разным условиям, в том числе комнатным. Ему подойдёт место с ярким рассеянным освещением.

Лоропеталум "Blak pearl" или Ремнелепестник.Вечнозеленый кустарник.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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