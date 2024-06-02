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От поросли на участке избавляемся эффективно: помогут эти приёмы

Как избавиться от поросли на участке?

1:01
Садоводство » Советы

Сад требует постоянного ухода, особенно если на участке много вишни, сливы и кустарников. Важно не только обрезать ветки и бороться с вредителями, но и убирать поросль, которая часто появляется в нежелательных местах, таких как цветники, грядки с луком или клубникой.

Как избавиться от поросли на участке?
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Как бороться с порослью

Маленькие отростки можно выкопать, но делать это нужно правильно. Подкопайте поросль до горизонтального корня и отрежьте его как можно глубже. Это повредит корень и предотвратит дальнейший рост поросли, не нанося вреда дереву.

Сначала обрежьте верхние ветки поросли секатором, затем нанесите концентрированный куриный помёт на ростки. Через несколько дней поросль сгорит.

Для предотвращения распространения поросли установите под землей на глубине 60 см от ствола листы железа, шифера или нетоксичного пластика. Это ограничит рост корней и предотвратит появление поросли.

Как избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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