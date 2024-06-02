Эти комнатные растения легко выращивать: справится даже начинающий

Эти комнатные растения легко выращивать, и они наполнят ваш дом пышной зеленью, которой позавидуют ваши соседи.
Змеиное растение также называют тёщиным языком. Длинные листья в форме меча с заостренными кончиками. Требует слабого освещения. Поливайте, когда верхний слой почвы сухой. При поливе используйте разбавленные удобрения.
Филодендрон сердцевидный также известен как "растение-возлюбленная". На этом виноградном растении растут листья в форме сердца. Любит умеренное или слабое освещение. Засухоустойчив. Черенки можно поместить в воду на несколько недель, пока они не укоренятся, а затем можно высаживать в горшки.
Диффенбахию также называют тупым тростником. Листья длинные, овальной формы, могут быть пестрыми. Нуждается в слабом или среднем освещении. Тщательно поливайте, когда верхний слой почвы сухой.
Паутинное растение — у него длинные узкие листья с мелкими белыми цветками. Даёт побеги с маленькими ростками, которые можно укоренять и выращивать как новые растения. Любит яркий непрямой свет. Дайте почве высохнуть, а затем слегка полейте.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.