Эти комнатные растения легко выращивать: справится даже начинающий

Простые в выращивании комнатные растения

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эти комнатные растения легко выращивать, и они наполнят ваш дом пышной зеленью, которой позавидуют ваши соседи.

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Змеиное растение также называют тёщиным языком. Длинные листья в форме меча с заостренными кончиками. Требует слабого освещения. Поливайте, когда верхний слой почвы сухой. При поливе используйте разбавленные удобрения.

Филодендрон сердцевидный также известен как "растение-возлюбленная". На этом виноградном растении растут листья в форме сердца. Любит умеренное или слабое освещение. Засухоустойчив. Черенки можно поместить в воду на несколько недель, пока они не укоренятся, а затем можно высаживать в горшки.

Диффенбахию также называют тупым тростником. Листья длинные, овальной формы, могут быть пестрыми. Нуждается в слабом или среднем освещении. Тщательно поливайте, когда верхний слой почвы сухой.

Паутинное растение — у него длинные узкие листья с мелкими белыми цветками. Даёт побеги с маленькими ростками, которые можно укоренять и выращивать как новые растения. Любит яркий непрямой свет. Дайте почве высохнуть, а затем слегка полейте.