Если нет своего огорода: этот тип садоводства позволяет выращивать растения даже без садового участка

Контейнерное садоводство решит проблему отсутствия своего огорода

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хотите выращивать свежие овощи, но у вас нет огорода? Попробуйте этот простой метод. Поможет контейнерное садоводство.

Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это простой и приятный способ выращивания овощей самостоятельно, которым можно заниматься на подоконнике, патио, балконе, пороге дома или в любом другом месте, где будет достаточно солнечного света. Самое приятное то, что практически любой овощ, который будет расти в обычном саду на заднем дворе, также может хорошо расти в контейнере. Некоторые овощи, которые хорошо подходят для контейнерного садоводства, — это помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кустовая фасоль, салат-латук, шпинат, летние кабачки, редис и зелень.

Для выращивания овощей можно использовать практически любой тип контейнера. Вы можете выбрать простые ёмкости (вёдра, корзины, кадки или деревянные ящики) или проявить творческий подход и посадить растения в обувь, переработанные раковины и ванны или даже в детский бассейн. Какой бы контейнер вы ни выбрали, убедитесь, что тип растения, которое вы выращиваете, соответствует размеру контейнера.

Контейнеры бывают пористыми или непористыми. Пластиковые, глазурованные керамические и из тёмного стекла непористые и лучше удерживают воду. Горшки из дерева, неглазурованной керамики (например, терракоты) или папье-маше пористые и быстрее теряют влагу. Вы можете сажать растения как в пористых, так и в непористых контейнерах, но вам нужно будет регулировать количество и частоту полива растений и уделять особое внимание дренажу.

Стандартная почва для горшков, которую вы найдёте в садовом магазине, подойдёт как нельзя лучше. Вы можете добавить немного органического компоста в почвенную смесь для тяжёлых кормовых культур (помидоров и перцев). Рекомендуется заполнить контейнер на 2/3 почвой для горшков и на 1/3 органическим компостом.

Вы можете либо высаживать семена, либо пересаживать здоровые, крепкие саженцы в свои контейнеры. Далее следует обычный уход и внимание, которые вы бы уделяли любому из ваших растений — регулярный полив, подкормка.

Следите за тем, чтобы растения не пересыхали слишком сильно. Иногда помогает обернуть горшок влажным полотенцем. Следите за плохим дренажем из-за отсутствия дренажных отверстий или уплотнённой почвы. Никогда не поздно просверлить больше отверстий. Наконец, следите за тем, чтобы ваши растения не переросли свои горшки. Это верный признак того, что горшок, возможно, изначально был слишком маленьким, вот почему так важен правильный выбор контейнера.

Как и любой другой вид садоводства, контейнерное садоводство — это приключение с множеством неожиданных поворотов. Однако вы можете добиться успеха в контейнерном садоводстве, если будете внимательны и наблюдательны. Прежде всего, не забывайте уделять время наслаждению плодами своего труда!