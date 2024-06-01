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Рассказываем, как бороться с мучнистой росой на смородине

В борьбе с мучнистой росой поможет удаление поражённых участков кустов

1:30
Садоводство » Вредители и болезни

Мучнистая роса (американская мучнистая роса, сферотека) — грибковое заболевание, вызванное грибом Sphaerotheca morsuvae. Патоген был завезён в Россию в 50-х годах из США. Весной на молодых верхушках листьев и побегах появляется белый паутинистый налёт, который со временем буреет и покрывается чёрными телами — клейстотециями. Болезнь вызывает опадание недозрелых ягод, которые при этом не покрываются налётом. Плоды прекращают развитие, могут трескаться и со временем засыхают. Концы побегов чернеют, искривляются и гибнут.

В борьбе с мучнистой росой поможет удаление поражённых участков кустов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Источники инфекции: Поражённые растения и растительные остатки. Гриб зимует в поражённых частях растения в виде плодовых тел (мелкие чёрные точки). Интенсивное развитие болезни может быть спровоцировано избыточным внесением азотных удобрений.

Как бороться с мучнистой росой на смородине:

  1. Удаление поражённых частей. Срезайте и уничтожайте заражённые побеги и листья.
  2. Правильное внесение удобрений. Избегайте избыточного внесения азотных удобрений.
  3. Использование фунгицидов. Применяйте профилактические и лечебные обработки фунгицидами.
  4. Поддержание чистоты участка. Убирайте растительные остатки вокруг кустов.
  5. Выбор устойчивых сортов. Сажайте сорта, устойчивые к мучнистой росе.
Болезни Смородины, Мучнистая Роса на Смородине Меры Борьбы.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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