Рассказываем, как бороться с мучнистой росой на смородине

Мучнистая роса (американская мучнистая роса, сферотека) — грибковое заболевание, вызванное грибом Sphaerotheca morsuvae. Патоген был завезён в Россию в 50-х годах из США. Весной на молодых верхушках листьев и побегах появляется белый паутинистый налёт, который со временем буреет и покрывается чёрными телами — клейстотециями. Болезнь вызывает опадание недозрелых ягод, которые при этом не покрываются налётом. Плоды прекращают развитие, могут трескаться и со временем засыхают. Концы побегов чернеют, искривляются и гибнут.
Источники инфекции: Поражённые растения и растительные остатки. Гриб зимует в поражённых частях растения в виде плодовых тел (мелкие чёрные точки). Интенсивное развитие болезни может быть спровоцировано избыточным внесением азотных удобрений.
Как бороться с мучнистой росой на смородине:
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