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Эти методы помогут эффективно бороться с тлёй на смородине без использования химических средств

Эффективные методы борьбы с тлёй на смородине

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Для борьбы с тлёй на чёрной смородине можно использовать следующие методы.

Эффективные методы борьбы с тлёй на смородине
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Мыльный раствор. Смешайте 1 столовую ложку жидкого мыла или стружку хозяйственного мыла с 1 литром воды. Опрыскивайте этим раствором пораженные участки смородины, особенно нижние стороны листьев.
Повторяйте процедуру каждые 7-10 дней до исчезновения тли.

Настой чеснока. Измельчите 200 граммов чеснока и залейте 1 литром воды. Настаивайте в течение суток, затем процедите и разведите в 10 литрах воды. Опрыскивайте смородину этим настоем каждые 7-10 дней.

Настой луковой шелухи. 200 граммов луковой шелухи залейте 10 литрами горячей воды и настаивайте в течение 5 дней. Процедите и опрыскивайте смородину каждые 7-10 дней.

Настой древесной золы. 1 стакан древесной золы залейте 10 литрами воды и настаивайте в течение суток.
Процедите и опрыскивайте смородину раз в неделю.

 

ТЛЯ НА СМОРОДИНЕ? Забудьте о ней навсегда!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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