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Избавиться от долгоносика на клубнике помогут эти народные методы

Как избавиться от долгоносика на клубнике?

1:21
Садоводство » Вредители и болезни

Избавиться от долгоносика на клубнике можно с помощью народных методов. Вот несколько эффективных способов:

Как избавиться от долгоносика на клубнике?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мыльный раствор. Смешайте 1 столовую ложку жидкого мыла или стружку хозяйственного мыла с 1 литром воды. Опрыскивайте этим раствором растения, особенно нижние стороны листьев, раз в неделю.

Настой чеснока. Измельчите 200 граммов чеснока и залейте 1 литром воды. Настаивайте в течение суток, затем процедите и разведите в 10 литрах воды. Опрыскивайте клубнику этим настоем каждые 7-10 дней.

Настой луковой шелухи. 200 граммов луковой шелухи залейте 10 литрами горячей воды и настаивайте в течение 5 дней. Процедите и опрыскивайте растения каждые 7-10 дней.

Зольный настой. 1 стакан древесной золы залейте 10 литрами воды и настаивайте в течение суток. Процедите и опрыскивайте клубнику этим настоем раз в неделю.

Отвар полыни. 500 граммов свежей или 200 граммов сухой полыни залейте 10 литрами воды и варите 15-20 минут. Охладите, процедите и опрыскивайте растения каждые 10-14 дней.

ТОЛЬКО ЭТОТ СПОСОБ СПАСЕТ КЛУБНИКУ ОТ ДОЛГОНОСИКА!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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